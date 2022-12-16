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Гороскоп на 17 декабря: удачный день, который открывает много новых возможностей

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 17 декабря 2022 года
Гороскоп на 17 декабря 2022 года. Фото Телеграф

Все намеченные дела будут завершены успешно и можно смело планировать новые высоты.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Деятельность, связанная с недвижимостью, будет особенно удачна для Овнов в этот день. На первую половину дня можно планировать заключение сделок и крупные покупки. После обеда возможны некоторые затруднения в работе, придется проявить терпение.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Время воплощать ваши идеи и оригинальные предложения. Начальство оценит ваш нестандартный подход к решению проблемы. Если вы планировали покупать машину, то сейчас подходящее для этого время. Тельцам 17 декабря можно начинать свой собственный бизнес.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День пройдет спокойно, в рабочем режиме. Вам предстоит заниматься ежедневными обычными делами. Общайтесь больше: новые знакомые и контакты помогут в продвижении ваших идей и откроют новые возможности. Налаживайте деловые связи. Кстати, Близнецам пора готовиться к позитивным переменам в карьере.

Рак (22 июня — 22 июля)

Чтобы день прошел удачно, Ракам нужно больше отвлекаться на любимые занятия и делать перерывы в работе. Не принимайте близко к сердцу небольшие проблемы, спокойнее относитесь к происходящему. Серьезно поговорите с партнером о ваших отношениях.

Лев (23 июля — 23 августа)

Если в последнее время Вам казалось, что судьба была к Вам несправедлива, то в этот период Ваша жизнь наконец наладится. Вы наконец-то сумеете навести порядок на амурном ее фронте и открыть перед собой множество новых возможностей и перспектив. Отметим, что Львы скоро встретят свою любовь.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Если в последнее время Ваша жизнь казалась Вам монотонной и серой, то этот день просто замечательно подходит для того, чтобы принять участие в каком-нибудь увлекательном занятии, которое помогло бы Вам добавить в нее немного яркости и красок. Попробуйте посетить какое-нибудь культурное мероприятие или художественную выставку, на которой Вы могли бы познакомиться с другими ценителями искусства.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот день просто прекрасно подходит для того, чтобы устроить своему интеллекту небольшую разминку — сходите на какую-нибудь лекцию или посмотрите какой-нибудь документальный фильм — и это предоставит Вам множество новых тем для общения с интересным Вам человеком.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вы полны сил и энергии и в этот день можете решить самые сложные вопросы. Можно смело браться за новые трудные дела и проекты. Старайтесь не терять самообладания, сохраняйте спокойный настрой. Уборка в доме также поднимет вам настроение. Украсьте комнату к новогодним праздникам: это тоже изменит ваше настроение к лучшему.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Хороший день, чтобы начать сложное дело, которое вы постоянно откладывали. В этот день, проявив упорство и терпение, вам удастся сдвинуть его с мертвой точки и в будущем это принесет вам немалый успех. Следите за здоровьем, не допускайте перенапряжения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Благоприятный день для решения домашних вопросов и общения с близкими людьми. Чтобы сохранить хорошее настроение, не спорьте с окружающими, соглашайтесь с их предложениями. Не обращайте внимания на мелкие неприятности или задержки, думайте о главном и вы сможете добиться успеха.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ваши мечты и замыслы начнут исполняться. Не торопите события, пусть все идет своим чередом. Сейчас звезды на вашей стороне и если вы будете делать все последовательно и основательно, результат будет превосходным. Больше общайтесь, налаживайте полезные связи. Кстати, Водолеи безумно влюбятся в декабре 2022 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Высокий уровень энергии и нацеленность на результат помогут Рыбам многого добиться. Действуйте быстро, не раздумывая, используйте нестандартные подходы. Встречи и общение с авторитетными и важными людьми помогут вам в работе и реализации новых проектов. Это принесет хороший доход в будущем. Вечер хорошо провести уединенно, отдохнуть от хлопот дня и от общения.

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