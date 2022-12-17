Славянский гороскоп на 2023 год по дате рождения: кого ждет удача в любви в Новом году

Будьте внимательны к своему партнеру, и грядущий пройдет без проблем

Помимо традиционных восточного и зодиакального гороскопа на 12 знаков Зодиака, есть также и много других, иногда даже достаточно оригинальных гороскопов, основанных на календарях разных народов и стран. И сегодня мы хотим посвятить вас в тонкости славянского гороскопа, и рассказать, кому же повезет в любви в 2023 году, который пройдет под знаком Огнегривого Коня.

Астрологи отмечают, что больше всего повезет на любовном фронте двум знакам славянского гороскопа. Счастливчиками стали люди, рожденные в года Белого Филина и Огнегривого Коня.

Белый Филин: года рождения — 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015.

Представителям этого знака новый 2023 год принесет удачу в различных областях. Филинов ожидает успех и в карьере, и в личной жизни. Единственное условие для "получения фортуны": не стойте на месте, развивайтесь и совершенствуйтесь. Также вполне возможно, что нужный вам человек совсем рядом. Вы давно его знаете, но никогда не обращали на него внимание.

Огнегривый Конь: года рождения — 1943, 1959, 1975, 1991, 2007.

Конечно же покровителя года также ждет успех. Будьте отважными, любите жизнь и двигайтесь только вперед. Именно эти качества и помогут вам добиться счастья и в личной жизни. Возможны вполне неожиданные изменения на любовном фронте, но все зависит только от вас.

Ранее астрологи предупредили два знака Зодиака об опасности в декабре 2022 года.