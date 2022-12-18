"Летом даже возможен фестиваль там": таролог обнадежила прогнозом о судьбе оккупированного Крыма

Совсем скоро украинцы получат хорошие новости про Крым

Известный экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская, ранее рассказавшая, что Крым вскоре ждет сезон "бавовны", поделилась еще одним, достаточно положительным предсказанием касательно оккупированного россиянами полуострова. Если говорить коротко — то скоро Крым будет дома.

Об этом эксперт рассказала в интервью YouTube-каналу "Мой мир". Хомутовская подтвердила свои слова о "жарком" периоде в январе-феврале, отметив, что 100%, что в это время украинские военные зайдут на полуостров. Однако она уточнила, что это будет совсем не война.

"Я думаю, что ВСУ зайдут в феврале туда. Можете мне верить, можете не верить. Вот конкретно подготовка идет в январе и феврале. Карта силы идет именно в феврале…Не вижу, что это война… Я это больше вижу как где-то то заминировано, то какие-то обстрелы, вот такая история" — отметила таролог.

Также, помимо этого, Хомутовская добавила, что уже с мая 2023 года жизнь крымчан кардинально изменится, а с июня и вовсе начнется нормальная жизнь. Летом даже возможен фестиваль или какой-то праздник большого масштаба.

Также, согласно прогнозу Влада Росса, в декабре уже не будет столь жестких и ужасающих обстрелов со стороны россии. По его словам, последний месяц 2022 года обещает быть "более мягким месяцем", чем предыдущие.

Помимо этого, мы писали, что Влад Росс также озвучил свой прогноз и касательно применения ядерного оружия.