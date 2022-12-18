Всего трем знакам Зодиака будет сказочно везти этой зимой

Кому-то повезет в финансовом плане, а кто-то осуществит все свои мечты

Эта зима принесет знакам Зодиака не только негативные моменты, но и благоприятные ситуации.

Астрологи рассказали, что будет везти буквально на каждом шагу людям, рожденным под созвездиями Льва, Девы и Козерога. Об этом пишет unian.

Львы

Этой зимой Львы закроют все свои потребности. Их труд заметит руководство и высоко оценит их достижения. Им повезет не только в денежном плане, но в любовном. Они смогут познакомиться с человеком, с которым захотят заключить брак. Каким будет этот день для Льва, расскажет гороскоп на сегодня.

Девы

Девы смогут хорошенько отдохнуть и набраться сил для новых свершений. Это тот период, когда они полностью осознают, в каком направлении хотят дальше развиваться и к чему стремиться. Повезет и со сменой работы: на новом месте будут ждать признание и успех. Гороскоп для Девы на сегодня читайте на сайте.

Козероги

Все, за что будут браться Козероги, будет свершаться на "ура". В уходящем году они смогут закрыть все "хвосты", чтобы в 2023-м открыться новым возможностям и целям. Крупно повезет и в любви. Главное — довериться партнеру и не бояться развивать отношения. Чего ожидать сегодня Козерогу, узнайте в ежедневном гороскопе.

Ранее астрологи рассказали, кому из представителей гороскопа не видать финансового благополучия в 2023 году.