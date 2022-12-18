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Гороскоп на 19 декабря: праздничный день, который подарит много новых знакомств, встреч и положительных перемен

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Гороскоп на 19 декабря 2022 года
Гороскоп на 19 декабря 2022 года. Фото Телеграф

День подходит для спокойной уединенной работы в своем ритме.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Приложите максимум усилий к тому, чтобы выйти за рамки привычной Вам рутины и осуществить в своей жизни несколько радикальных перемен. Окунитесь в активное общение с новыми людьми. Знакомства в этот день принесут радость и приятные моменты; общайтесь больше. Откройтесь для новых впечатлений и посмотрите, к чему это приведет.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Энергия будет на высоком уровне, и вам захочется перемен. Можно отправиться в путешествие, начать какое-нибудь интересное дело. Также звезды советуют посвятить день приобретению новых знаний или навыков. Хорошо будет прогуляться в парке.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Распланируйте день заранее и расставьте приоритеты в делах. Занимайтесь самым важным и неотложным делом, и вы обязательно добьетесь успеха. Общительность и новые знакомства помогут Близнецам в карьере. Вечером проведите время с близкими. Кстати, Близнецам пора готовиться к позитивным переменам в карьере.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ослабленный иммунитет может оказать негативное влияние на самочувствие. Поэтому будьте в тонусе с самого утра: сделайте зарядку, сходите в бассейн. Уделите внимание здоровью, иначе придется менять все планы. Возможно, вам предложат приехать в гости старшие родственники.

Лев (23 июля — 23 августа)

У вас накопились незавершенные дела на работе, самое время навести порядок и исправить прошлые ошибки. За поддержкой можно обратиться к близким людям, они дадут вам нужный совет. Украшение дома или подготовка к празднику создадут хорошее настроение. Купите себе красивую вещь, сделайте прическу, займитесь хобби. Отметим, что Львы скоро встретят свою любовь.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Проявите креативность и гибкость мышления — и это поможет Вам найти решение тем проблемам и трудностям, которые не дают Вам покоя в личной жизни. Посоветуйтесь со своими близкими друзьями — и они подскажут Вам множество интересных идей. Покажите начальству и коллегам свои лучшие деловые качества, проявите инициативу.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вы будете пребывать в особенно игривом и веселом настроении — и Ваши забавные шутки помогут Вам без особого труда завоевать сердце любого интересного Вам человека. Воспользуйтесь этим благоприятным обстоятельством, чтобы добиться прогресса в своих поисках любви.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

По возможности проведите день в тихой домашней обстановке, займитесь уборкой, уделите время своим домашним. Избегайте напряженных ситуаций и разногласий со своим партнером, чаще уступайте. Вечером намечается интересная встреча, не бойтесь общаться с незнакомыми людьми.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Перед Стрельцами открываются новые перспективы и бизнес возможности. Ваша однообразная рутинная жизнь может измениться, не бойтесь перемен и экспериментов. Решение вопросов нестандартным методом принесет больше пользы. Сохраняйте гармонию в своей личной жизни.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сделайте паузу в круговороте событий, которые происходят с вами последнее время, расставьте приоритеты. В личной жизни все идет хорошо: больше разговаривайте с партнером, делитесь сокровенным. Одинокие Козероги могут встретить свою половинку. Не бойтесь перемен, они вас порадуют.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Обратите внимание на свои таланты или сильные стороны. Возможно, вы сможете извлечь выгоду из своих хобби или заняться каким-нибудь новым интересным для вас делом. Не стоит всегда выполнять то, что ждут от вас окружающие, избегайте манипуляторов. Кстати, Водолеи безумно влюбятся в декабре 2022 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вас ждет поистине фантастический день. Вы будете преисполнены удивительной социальной энергией, и Ваши шансы на обретение любви будут как никогда высоки. Проявите присущую Вам расторопность и креативность и постарайтесь извлечь максимум из этого потрясающего дня.

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