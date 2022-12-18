Названы знаки Зодиака, которые разбогатеют в год Кролика-2023

Дракон, Лошадь, Свинья и Собака могут рассчитывать на рост доходов

В Год Черного Водяного Кролика 2023, согласно восточному гороскопу, богатство ожидает четырех знаков. Их финансовое состояние будет весьма стабильным, а деньги иногда будут поступать из самых неожиданных источников.

Китайский зодиак показывает, что будут финансово успешными в год Кролика те, кто родился под знаком Дракона, Лошади, Свиньи и Собаки. Гороскоп на 2023 год предвещает этой четверке удачу в инвестировании и деловых делах, внезапную прибыль и материальные подарки.

Дракон

Если Дракон приравнивает деньги к счастью, то 2023 год, похоже, принесет ему шанс стать действительно счастливым, пишет thechinesezodiac. Лучшие возможности появятся через друга, соседа, учителя или близкого родственника. Возможна покупка земли, инвестиции в художественные/развлекательные сферы, практические/материальные товары или даже крупный рогатый скот. Коммуникации – еще одно возможное направление для вклада.

Лошадь

В новом году есть все предпосылки подзаработать. Сеть, телекоммуникации, продажа товаров для дома или автомобилей — это лишь некоторые из возможных областей, которые могут оказать положительное влияние на бюджет. Также возможен семейный бизнес с братьями или сестрами или получение наследства. В этом году вы будете балансировать между семейной жизнью и карьерой, пытаясь удержать их в равновесии. Возможно, вы смените карьеру в 2023 году. Компьютерная сфера, электроника, гуманитарные дела — неплохие возможности. Попробуйте что-то, о чем никогда бы не подумали, мечтайте о большем!

Свинья

Вещи, близкие к дому и связанные с семьей, домашним бизнесом и недвижимостью — это то, что будет удачливым для вас в 2023 году. Для Свиней, которые ищут возможности для инвестиций, 2023 год должен привести к успеху. Присмотритесь к не слишком растиражированным направлениям инвестиций или тем, которые связаны с крупными складскими компаниями, больницами или даже государственными облигациями. Однако недвижимость – лучший способ вложить деньги.

Собака

Для многих Собак 2023 год — это год беспрецедентного роста. Фортуна будет на вашей стороне, вы найдете новых друзей и исполните свои мечты. Деньги будут поступать из неожиданных или захватывающих, инновационных источников. Финансы могут сильно колебаться, поэтому не забывайте делать запасы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, для кого год Кролика будет удачным в романтическом и семейном плане.