Гороскоп 20 декабря: благоприятный день, когда можно встретить свою любовь

День, когда можно загадывать желания, и они непременно исполнятся

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Настраивайте себя на хороший успешный день и постарайтесь поднять самооценку с помощью друзей или любимого занятия. Хорошо посетить спортзал или сходить на романтическое свидание. Избегайте авантюр или рискованных предприятий. Сделайте уборку в доме: это поможет эмоционально расслабиться. Отметим, что у Овнов всегда сбываются мечты.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день просто прекрасно подходит для того, чтобы посвятить его активной социальной деятельности и знакомству с новыми людьми. Не бойтесь заводить разговор с понравившимися Вам людьми и не переживайте о том, что они могут о Вас подумать. Кто-нибудь из них непременно оценит Вашу харизматичность и уверенность в себе.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день полезно сменить традиционные методы работы и решать каждый вопрос креативным способом. Начальство, безусловно, оценит эти инициативы, и вы получите поощрение, а может быть и повышение. Запаса энергии и сил Близнецам хватит до конца дня.

Рак (22 июня — 22 июля)

Обратите особое внимание на общение с окружающими вас людьми. Раки могут встретить очень важного человека, который изменит их жизнь. Проявив изобретательность на службе, можно получить повышение или предложение интересной работы. В этот день нужно проявить свои лучшие качества и результат превзойдет ваши ожидания.

Лев (23 июля — 23 августа)

Благоприятный для Львов день, когда можно использовать открывшиеся возможности. У вас появятся идеи и предложения, которые принесут успех и немалую прибыль в будущем. Уделите время своему здоровью, отдохните, купите себе приятный подарок. Отличный день для того, чтоб избавиться от плохой привычки.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Проведите день в кругу семьи или с любимым человеком. Вас ожидают приятные моменты и радостные ощущения. Близкие подарят вам любовь, эмоционально вас поддержат. На работе все складывает удачно. Избегайте в этот день любых рисков. Вечером займитесь любимым делом.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Займитесь своими нуждами, купите себе подарок, смените имидж или сделайте новую прическу. Это прибавит вам уверенности и вернет хорошее настроение. Используйте любую возможность познакомиться с новыми интересными людьми: вы можете встретить свою любовь.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Благоприятный день для решения финансовых вопросов и получения доходов. Ваша работа может принести хорошие деньги, если была направлена именно на этот результат. Неожиданная новость может испортить настроение. Возможно непонимание в личных отношениях.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Тщательно готовьтесь к предстоящим встречам или переговорам. Успех будет зависеть от того, насколько хорошо вы продумали свои действия и стратегию. Обращайте внимание на детали происходящего: позже можно использовать их в своих интересах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В Вашей жизни может появиться какой-то новый человек, который сделает ее невероятно волнительной и яркой. Вы почувствуете, что в Вас вскипают бурные романтические чувства! Благоприятный день для любого начинания. Смело беритесь за сложные дела, в этот день многое будет вам под силу. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Уделите внимание домашним вопросам, займитесь уборкой, купите новые предметы декора. Боритесь с приступами лени и контролируйте свои эмоции, и день пройдет удачно. Полезно будет заняться бытовыми делами, сделать небольшой ремонт. Кстати, Водолеи безумно влюбятся в декабре 2022 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День благоприятен для установления контактов и активного общения. Благоприятный период для перехода на новую работу, пересмотра деловых отношений. Будет шанс найти новых союзников, вместе с ними реализовать какой-то давний план. В личной жизни должно быть все благополучно.