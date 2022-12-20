Лавина из денег накроет с головой: три знака Зодиака сказочно разбогатеют уже до конца недели

Финансовое положение этой тройки будет "в шоколаде"

Неделя с 19 по 25 декабря по истине волшебная — ведь это период между Днем святого Николая и Рождеством. Поэтому когда, если не сейчас благоприятное время для чудес? И небесные светила это подтверждают, прогнозируя некоторым знакам Зодиака сказочное богатство, а другим океан любви и романтики.

Именно о денежных счастливчиках мы и хотим поговорить далее. Астрологи назвали троих представителей зодиакального круга, кому на этой неделе стоит ждать щедрую "премию". Ими являются люди, рожденные под созвездиями Близнецов, Козерогов и Водолеев.

Близнецы

Неделя продет очень удачно, если вы будете избегать встреч и общения со злыми и агрессивными людьми. Они будут только портить вам настроение, от чего вам будет некомфортно работать. А чтобы добиться желаемого результата, придется "попотеть". Подумайте о новых возможностях заработка. Ознакомиться с гороскопом для Близнецов на сегодня можно на сайте.

Козерог

Вас ждет достаточно благоприятная финансовая неделя, когда вся работа будет подчиняться вам намного проще и легче, чем обычно. Позаботьтесь о том, чтобы завести максимум полезных и нужных деловых знакомств. Именно они после помогут вам найти дополнительные источники дохода. О том, что приготовили звезды Козерогу, говорится в гороскопе на сегодня.

Водолей

Вы просто магнит для денег на этой неделе. Вам будет крупно везти, однако не рискуйте идти в казино. Звезды советуют хорошо отдыхать, тогда и работа будет вам даваться намного легче и проще, а также в разы быстрее. Это очень понравиться вашему начальству — а результат вы увидите в своем кошельке. Читайте гороскоп для Водолея на сегодня на сайте.

Ранее астрологи рассказали, кому из представителей гороскопа не видать финансового благополучия в 2023 году.