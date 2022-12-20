Гороскоп на 21 декабря: день, когда все складывается удачно

Сегодня интуиция подскажет вам верное решение, поэтому больше прислушивайтесь к себе.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Если есть возможность, проведите день дома, наедине с собой. Займитесь тем, что вас больше всего привлекает: любимым делом, хобби, почитайте хорошую книгу или просто выспитесь. Сделайте уборку в квартире. Не стоит откровенничать с малознакомыми людьми.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Уделите внимание интеллектуальным занятиям 21 декабря. Хорошо пройти профессиональную переподготовку, посетить курсы повышения квалификации, или, по крайней мере, почитать хороший детектив. Поговорите по душам с близкими людьми.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благоприятный день для Близнецов: им будет во всем везти и дела разрешатся сами собой. Пользуйтесь моментом и закройте все важные и сложные вопросы, которые вы отложили на потом. Пришло время убрать из своей жизни все лишнее и устаревшее. Расчистите место для новых возможностей и перейдите на следующий уровень. Кстати, Близнецам пора готовиться к позитивным переменам в карьере.

Рак (22 июня — 22 июля)

Закончите дела как можно раньше и посвятите вечер отдыху и любимым занятиям. Напряжение последних дней даст о себе знать и вам захочется отвлечься от всех проблем. Здоровое правильное питание поможет восстановить силы и энергию. Проведите время с любимым человеком, это вернет вам эмоциональное равновесие.

Лев (23 июля — 23 августа)

День будет удачным в том, что касается работы и карьеры. Вас ждет насыщенный событиями рабочий день. Потратьте это время на то, чтобы по-настоящему ценить и наслаждаться тем, что вы делаете. Вам рекомендуется оставаться верными своим словам и воздерживаться от изменения планов и не принимать поспешных решений. Отметим, что Львы скоро встретят свою любовь.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вы будете переполнены идеями и отчаянным желанием воплотить их в жизнь. В работе или бизнесе вы получите какие-то выгоды, и это произойдет благодаря вашей дисциплинированности. В личных отношениях будете чувствовать себя счастливыми и расслабленными в компании вашей семьи. В новых отношениях тоже будет складываться все удачно.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Постарайтесь вырваться их привычной рутины. Какая-то проблема неожиданно может обернуться в вашу пользу. 21 декабря не стоит долго обдумывать что-то. Лучше начать делать, а походу вносить изменения. Вы почувствуете поддержку близких в этот день. Не торопитесь вечером домой, хорошо бы встретиться с кем-то из приятелей, выпить по чашечке кофе.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Перед вами будут стоять определенные задачи, которые вы с вдохновением начнете решать. Вы полны энергии и работа будет у вас продуктивной. В этот день вы будете стремиться к балансу между эмоциями и здравым смыслом. Меньше думайте, больше делайте.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Будет хороший день, чтобы показать свои таланты. Спорт, физическая деятельность помогут уменьшить стресс. В личных отношениях вы будете подходить к беседе играючи, не захотите разговаривать о чем-то серьезном. Уверенность в себе поможет выполнять обязанности, решать деловые задачи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Можно попробовать внести в свою жизнь маленькие изменения, но будьте аккуратны с кардинальными переменами: они, скорее всего, причинят больше вреда, чем пользы. Больше общайтесь: в этот день это может открыть для Козерогов новые возможности.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вам придется решать в этот день одни и те же проблемы. Подойдите к вопросу нестандартно, проявите фантазию. Если чувствуете симптомы болезни, обращайтесь к врачу, не ждите ухудшения. Звезды советуют больше находиться на воздухе, заниматься спортом. Кстати, Водолеи безумно влюбятся в декабре 2022 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Благоприятный день. Постарайтесь излучать добро и хорошее настроение. Если Рыбы проведут этот день на позитивной ноте, это наилучшим образом отразится на их будущем. Лучше провести день с семьей, обсудить волнующие вопросы и уделить внимание близким людям.