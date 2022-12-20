Деве – деньги, Тельцу – сладости: что подарить на Новый год 2023 каждому знаку Зодиака

Астролог рассказала, что лучше всего подарить каждому из зодиакальных представителей

При выборе подарков на Новый год Черного Водяного Кролика можно учесть не только предпочтения того, кого вы хотите поздравить, а и знак Зодиака человека. Астрологи считают, что гороскоп может рассказать очень многое о каждом из нас, в том числе указать, какие презенты могут быть для нас самыми желанными. Ведь кто-то ждет материального подарка, а кому-то будет сполна внимания и доброго пожелания.

Как выбрать подарок на Новый год 2023 для каждого знака Зодиака, говорится в Телеграм-канале астролога Арины Артуровны. Каждый из 12 представителей зодиакального круга имеет особые предпочтения и желания. Обратив внимание на гороскоп человека, вы наверняка угадаете с новогодним подарком.

Что подарить каждому знаку Зодиака

Овен — вкусная жирная еда или подарочный абонемент в фитнес-клуб.

— вкусная жирная еда или подарочный абонемент в фитнес-клуб. Телец — сладости, приятные безделушки и массаж в SPA.

— сладости, приятные безделушки и массаж в SPA. Близнецы — новый гаджет или онлайн-курсы.

— новый гаджет или онлайн-курсы. Рак — одежда, свечи, носки, белье, духи.

— одежда, свечи, носки, белье, духи. Лев — что-то дорогое и шикарное, можете даже не снимать ценник.

— что-то дорогое и шикарное, можете даже не снимать ценник. Дева — деньги.

Весы — сертификат в салон красоты на ламинирование бровей, уколы красоты или мужской педикюр, стрижку бороды.

— сертификат в салон красоты на ламинирование бровей, уколы красоты или мужской педикюр, стрижку бороды. Скорпион — погашение их долга, ипотеки или кредита, в крайнем случае — секс.

— погашение их долга, ипотеки или кредита, в крайнем случае — секс. Стрелец — поездка на горнолыжный курорт или хотя бы лыжные перчатки.

— поездка на горнолыжный курорт или хотя бы лыжные перчатки. Козерог — дорогой алкоголь или часы.

— дорогой алкоголь или часы. Водолей — подарите им свободу.

— подарите им свободу. Рыбы — что-то романтическое, бутылку вина и домашние тапочки, а подарок, сделанный своими руками, растрогает их до слез.

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