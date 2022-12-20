Деве – деньги, Тельцу – сладости: что подарить на Новый год 2023 каждому знаку Зодиака
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Астролог рассказала, что лучше всего подарить каждому из зодиакальных представителей
При выборе подарков на Новый год Черного Водяного Кролика можно учесть не только предпочтения того, кого вы хотите поздравить, а и знак Зодиака человека. Астрологи считают, что гороскоп может рассказать очень многое о каждом из нас, в том числе указать, какие презенты могут быть для нас самыми желанными. Ведь кто-то ждет материального подарка, а кому-то будет сполна внимания и доброго пожелания.
Как выбрать подарок на Новый год 2023 для каждого знака Зодиака, говорится в Телеграм-канале астролога Арины Артуровны. Каждый из 12 представителей зодиакального круга имеет особые предпочтения и желания. Обратив внимание на гороскоп человека, вы наверняка угадаете с новогодним подарком.
Что подарить каждому знаку Зодиака
- Овен — вкусная жирная еда или подарочный абонемент в фитнес-клуб.
- Телец — сладости, приятные безделушки и массаж в SPA.
- Близнецы — новый гаджет или онлайн-курсы.
- Рак — одежда, свечи, носки, белье, духи.
- Лев — что-то дорогое и шикарное, можете даже не снимать ценник.
- Дева — деньги.
- Весы — сертификат в салон красоты на ламинирование бровей, уколы красоты или мужской педикюр, стрижку бороды.
- Скорпион — погашение их долга, ипотеки или кредита, в крайнем случае — секс.
- Стрелец — поездка на горнолыжный курорт или хотя бы лыжные перчатки.
- Козерог — дорогой алкоголь или часы.
- Водолей — подарите им свободу.
- Рыбы — что-то романтическое, бутылку вина и домашние тапочки, а подарок, сделанный своими руками, растрогает их до слез.
Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака невероятно повезет в новогодние и рождественские праздники.