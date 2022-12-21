Последнее новолуние 2022 года: какие события оно предвещает и что запрещено делать в этот день

Астрологи призывают в новолуние задуматься о планах на новый год

После зимнего солнцестояния ожидается еще одна важная дата – новолуние в знаке Козерог, точная фаза которого выпадает на 12:16 по Киеву 23 декабря 2022 года. Астрологи считают, что новолуние привносит колоссальную энергию, которую можно направить на планирование и мечты. Новолуние — это время новых возможностей и горизонтов.

Однако декабрьское новолуние приходится на предприимчивого Козерога, поэтому одна из главных задач в этот раз — довести до конца то, что уже начато. Это заключительное новолуние в 2022 году даст нам последний толчок к тому, чтобы взять под контроль свою судьбу и совершить уверенный прыжок вперед в 2023 год. Чем особенно новолуние 23 декабря 2022 года, что можно и нельзя делать в этот день – читайте в материале "Телеграф".

Значение декабрьского новолуния

Новолуние — прекрасное время для изучения новых навыков и первого шага, пишет popsugar. Луна войдет в знак Козерога, так что можно ожидать проявления управленческих способностей и амбиций. Земной знак символизирует инициативность, что делает новолуние идеальным временем для реализации ваших больших бизнес-идей, просьб о повышении или изучения перспективных в плане прибыли навыков. По словам астрологов, наступило идеальное время, чтобы заземлиться, установить границы и перевести свои цели в действие. Визуализация ваших целей может настроить вас на успешный 2023 год.

Запреты и правила новолуния в декабре-2022

Декабрьское новолуние призывает нас расстаться со всем старым и приветствует любые новые вибрации, пишет bustle. Мы сможем стать более целеустремлёнными и смотреть на вещи более практично.

Что нужно сделать в день декабрьского новолуния:

Организуйте свою жизнь. Это прекрасное время, чтобы навести порядок в своем пространстве, устроить перестановку в комнате и упорядочить цели и планы, которые помогут вам добиться успеха в 2023 году.

Это прекрасное время, чтобы навести порядок в своем пространстве, устроить перестановку в комнате и упорядочить цели и планы, которые помогут вам добиться успеха в 2023 году. Приведите в порядок все задачи. Пересмотрите, отредактируйте и внесите последние штрихи в ваши проекты и выполните поручения, которые откладывали.

Пересмотрите, отредактируйте и внесите последние штрихи в ваши проекты и выполните поручения, которые откладывали. Составьте план на 2023 год. Определитесь практическими целями на следующий год. Подумайте как о карьерных делах, так и желаниях души. Не бойтесь мечтать по-крупному!

Определитесь практическими целями на следующий год. Подумайте как о карьерных делах, так и желаниях души. Не бойтесь мечтать по-крупному! Примиритесь с прошлым. В новолуние вас может охватить ностальгия. Отпустите прошлое: сделайте запись в дневнике или посетите психолога, к примеру.

Что нельзя делать на новолуние 23 декабря:

Чрезмерно рационализировать эмоции. Не стоит разбирать и анализировать свои чувства, просто поддайтесь им. Если хочется покопаться в мыслях, то заручитесь поддержкой того, кому доверяете.

Не стоит разбирать и анализировать свои чувства, просто поддайтесь им. Если хочется покопаться в мыслях, то заручитесь поддержкой того, кому доверяете. Отодвигать отдых и восстановление на задний план. Уделите время самим себе, зарядитесь энергией и успейте насладиться тишиной перед насыщенным периодом праздников.

Уделите время самим себе, зарядитесь энергией и успейте насладиться тишиной перед насыщенным периодом праздников. Принимать все на свой счет. В период новолуния люди могут быть эмоциональными, не стоит реагировать на то или иное проявление и принимать чужие слова и решения близко к сердцу.

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