Как новолуние 23 декабря повлияет на все Знаки Зодиака: прогноз астролога

К концу месяца ситуация стабилизируется, и все будет намного спокойнее и лучше

В пятницу, 23 декабря, состоится последнее в 2022 году новолуние, которое пройдет в знаке Козерог. Несмотря на то, что в основном такие события всегда позитивные, ведь новолуние — это время новых возможностей, однако, увы, так не всегда.

Как отметила астролог Анна Ефремова в своем телеграм-канале, в этот период возможны апатия, упадок сил, и "мысли всякие". Поэтому в это время стоит быть крайне острожными и беречь свои нервы. Что же ждет каждый знак Зодиака — читайте далее.

Гороскоп на Новолуние 23 декабря: все знаки Зодиака

Овнов накроет волной депрессии по факту общения с родителем либо того, что вы находитесь далеко от дома или же из-за того, что вынуждены покинуть дом. Тельцов ждут проблемы с пониманием своего окружения, а также переживания о возможностях взаимодействия с партнёром и другими людьми. Близнецов — претензии и недовольство другими людьми, усталость от общения, внутренний диалог, борьба с внешними обстоятельствами.

Раки будут пытаться найти разные решения своих проблем и волнующих вопросов, однако сил на это не будет. Львов ждут решения вопросов по недвижимости и имуществу в целом и переживания на этот счёт, так же вопросы детей. Девы — фокус внимания и основные траты морального ресурса будут связанны с домом, офисом, вопросами временной и постоянной дислокации. Т

Весам стоит подумать о будущем, своих заработках и способах добывания ресурсов для жизни, а так же как все это организовывать. Скорпионов ждут личный упадок сил, который приведет к анализу того, "кто я, что я, для чего я?", переживания по поводу заработков и реорганизации рабочих процессов. У Стрельцов может возникнуть желание духовно расти или учится чему то новому познавая процессы мироздания.

Козероги столкнутся с ситуацией когда, то, что они заработали или получили, придется отдать или просто оставить. Водолеев ждут вопросы, связанные с работой. Им нужно будет все успеть. Рыбы — готовьтесь к родительским обязательствам, либо к выяснениям отношений с родителями, учителями, наставниками. Вас ждет организация этих процессов и всего что с ним связано.

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