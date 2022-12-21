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Гороскоп на 22 декабря: отличный день, когда можно обзавестись полезными и интересными знакомствами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 22 декабря 2022 года
Гороскоп на 22 декабря 2022 года. Фото Телеграф

День будет очень благоприятным для встреч с новыми знакомыми.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Пересчитайте денежки из копилки — звезды уверены, что хватит и на шопинг, и на развлечения. Только отложите крупные покупки – скорее всего, они будут неудачными. Велика вероятность приятной встречи со старыми друзьями. Также это отличный день для того, чтоб избавиться от плохой привычки. Отметим, что у Овнов всегда сбываются мечты.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день обещает быть удачным, он ознаменует возрастание вашего творческого и делового потенциала, хотя возможна некоторая растерянность из-за заманчивых деловых предложений. Интересные встречи обеспечены, особенно женщинам, которые будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День, когда можно загадывать желания. И они непременно исполнятся. Благоприятны контакты, накопление информации, торговые сделки, путешествия, проектирование новых дел. Обязательно постарайтесь найти время для прогулок на свежем воздухе.

Рак (22 июня — 22 июля)

Удачный плодотворный день, можно достичь отличных результатов во многих делах. Вы проявляете завидную изобретательность, легко преодолеваете преграды, возникающие на пути. Воздержитесь от выяснения отношений с окружающими людьми – настоять на своем можно и в другой раз.

Лев (23 июля — 23 августа)

Этот день благоприятен для изменения формы деятельности, творчества и начала новых дел. Творческие и деловые контакты в скором будущем принесут много пользы. Вероятны новые знакомства, а также встречи с людьми, по которым вы скучали. Возможны неожиданные денежные поступления, подарки, удачные покупки.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День ознаменует возрастание вашего творческого потенциала и обещает быть удачным. Ваш успех будет зависеть от решительности и предусмотрительности. Не следует отказываться от выгодного делового предложения, менять место работы или сферу деятельности.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодняшний день будет хорошим во всех отношениях. Вам удастся заключить несколько выгодных сделок, возможно, вы получите интересное и заманчивое предложение о сотрудничестве. Также день подходит для новых знакомств и начала отношений, а также укрепления уже существующих связей.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вас ждет насыщенный день. Дел окажется больше, чем можно было ожидать, причем все они будут разными. Вторая половина дня обещает неожиданные визиты. Гости приедут издалека и привезут хорошие новости. Вероятны удачные покупки и сделки, а также предложения о работе.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День будет благоприятным для общения. Вас ждут необычные встречи, интересные знакомства. Не исключено, что вскоре вы получите какие-то интересные предложения. Вероятно удачное решение финансовых вопросов, не исключены денежные поступления из неожиданных источников.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День хорошо подойдет для того, чтобы взяться за новые дела. Также день будет благоприятным для встреч и переговоров. Вечер стоит провести с самыми близкими людьми: общение с ними будет особенно приятным. Возможно восстановление старых связей, примирение после ссоры. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Спокойный приятный день. Вам ни о чем не придется особенно беспокоиться. Обстоятельства будут складываться удачно, вы сможете и реализовать старые планы, и осуществить то, что задумали совсем недавно. Не отказывайтесь от необычных предложений: есть шанс получить новый опыт, который вскоре вам пригодится. Кстати, Водолеи безумно влюбятся в декабре 2022 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День подойдет для того, чтобы обсуждать планы, говорить о будущем с людьми, опыту которых вы доверяете. Будет шанс получить полезные советы и подсказки. К тому же подойдет день и для того, чтобы делать покупки: они будут удачными, к тому же вы получите массу удовольствия.

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