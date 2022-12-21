Что приготовили звезды огненным знакам Зодиака: прогноз на 2023 год для Овна, Льва и Стрельца

Астролог рассказала, чего ожидать от нового года Овнам, Львам и Стрельцам

В Год Черного Водяного Кролика знакам Зодиака огненной стихии можно ожидать как положительных изменений в жизни, так и периодов трудностей. Астрологический прогноз на 2023 год для каждого из огненных знаков озвучила астролог Арина Артуровна в комментарии "Телеграфу".

Гороскоп Овна на 2023 год

Овнов ждут суровые испытания на прочность. В поездках подстерегают опасности, аварии и прочие неприятности, кражи. Возможны стычки с соседями, конфликты с иностранцами и проблемы с учебой. В 2023 году Овны могут столкнуться с разлукой, разрывом связи, действиях в направлении развода. Этот период будет наблюдаться с июля по сентябрь, то, что отжило себя — уйдет. Но если вы одиноки, то в этот период ждите возврата бывших, и если есть, что возвращать и клеить, то смело беритесь за реставрацию отношений. Женщинам-Овнам придётся содержать своего партнёра, либо он будет "чёрной дырой", в которую уходят средства семьи. Многие встретят своих партнеров за границей или знакомство произойдет в социальных сетях, партнер окажется иностранцем. С февраля смело начинайте свое дело или переезд.

Гороскоп Льва на 2023 год

2023 год сулит перемены в карьере и образе жизни или изменения важных целей в направлении профессиональной деятельности. Возможна разлука с близкими или разрыв связей с постоянными партнерами. Вероятна смена постоянной работы или профпереориентация. Это будет началом нового успешного пути. Львы смогут реализоваться, открыв ФОП, и стать независимыми. Есть опасность конфликтов с начальством или проблемы с родителями: внезапная болезнь, травма или уход одного из родителей. Многих асцендентных Львов ждут разрывы, разводы и долгие расставания в личной жизни. Для всех Львов 2023 очень благоприятен для зачатия.

Гороскоп Стрельца на 2023 год

Стрельцы весь 2023 год будут на коне. Энергия бьет ключом, заряжая вдохновением и энтузиазмом. Готовьтесь к новым свершениям и крупному успеху. Но лучше зарядиться поддержкой партнеров, нежели действовать в одиночку. Возможны разногласия, но без перехода в конфронтацию. 2023 будет непростым. Придется взять ответственность не только за себя, но и других. Обострится соперничество, нетерпимость к окружающим. Активизируются конкуренты и неприятели, которые доставят Стрельцам массу неудобств. Вы можете столкнуться с агрессией и волной негатива. Возможен разрыв отношений.

Эксклюзивные астропрогнозы на 2023 год для других знаков Зодиака вскоре опубликует "Телеграф".