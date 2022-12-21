Названы знаки Зодиака, которым последнее новолуние 2022 года принесет удачу

На Тельца, Деву, Скорпиона и Рыб декабрьское новолуние повлияет меньше всего

Приближается важное космическое событие – последнее новолуние 2022 года, которое произойдет 23 декабря. Астрологи считают, что такие периоды круто меняют жизнь всех, но есть те знаки Зодиака, которых новая Луна затронет меньше всего.

По словам астрологов, удачным и благоприятным декабрьское новолуние будет для четырех зодиакальных представителей – Тельца, Девы, Скорпиона и Рыб. В это время их мечты могут исполниться, а мысли о будущем обрести четкие очертания.

Телец

Это энергичное новолуние вдохновляет вас углубиться в список желаний для путешествий, пишет bustle. Будьте открыты для новых впечатлений — они могут поднять вашу карьеру или полностью изменить ваши взгляды. Новолуние — идеальное время, чтобы сесть и записать все свои мысли, мечты и планы на предстоящий год. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Дева

Новолуние поможет вам наслаждаться простыми удовольствиями. Может быть, у вас пылится какой-нибудь творческий проект на дальней полке? Новая Луна побуждает вас погрузиться в свои начинания. В это время особое внимание уделяется игривости и любопытству, а это значит, что вам может повезти вернуться к старому проекту или хобби в новолуние. Помните, перфекционизм — это неустанное и бесконечное стремление. Используйте энергию этой Луны, чтобы просто творить и наслаждаться, не беспокоясь о результате! Что ждет Деву сегодня, говорится в гороскопе на день.

Скорпион

В то время как остальной мир, кажется, колеблется, новолуние побуждает вас сделать шаг назад. Эта Луна посвящена спокойным размышлениям, анализу вашего роста и попыткам смотреть на вещи с более логической, а не эмоциональной точки зрения. Новолуние в Козероге даст вам представление о том, что приготовил для вас 2023 год. Прошлое осталось в прошлом, так почему бы не использовать эту луну, чтобы заглянуть в будущее? Каким будет этот день для Скорпиона, узнайте в гороскопе на сегодня.

Рыбы

Вы обнаружите, что это новолуние будет особенно благоприятным. Это необходимое напоминание о том, что нужно полагаться на свое сообщество. Новые дружеские отношения могут быть сформированы прямо сейчас. Старайтесь не позволять своим эмоциям взять верх. Вы можете счесть необходимым изменить ситуацию и подойти к проблеме по-новому. А еще обнаружите правильное сочетание прихоти и структурированности, которое поможет вам организовать свои мысли. Что подготовили звезды Рыбам сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

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