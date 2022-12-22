Что ожидает воздушных знаков Зодиака в 2023 году: прогноз для Близнецов, Весов и Водолея

Астролог спрогнозировала, как сложится новый год для Весов, Водолеев и Близнецов

Наступающий год Черного Водяного Кролика принесет различные события в жизнь знаков Зодиака воздушной стихии. Кто-то из представителей достигнет успеха, а кого-то ждут испытания. Астрологический прогноз для Близнецов, Весов и Водолея озвучила астролог Арина Артуровна в комментарии "Телеграфу".

Гороскоп Близнецов на 2023 год

Главное, не торопить события и со временем все сложится так, как надо. Запаситесь терпением. Близнецы в новом году смогут укрепить дружеские и партнерские отношения. Гарантирован прилив жизненной энергии, вдохновения и творческого энтузиазма, что благоприятно скажется как на самочувствии и настроении, так и жизни в целом. В 2023 году важно собрать работоспособную и целенаправленную команду единомышленников. Или в уже имеющуюся команду придут новые члены, внесут свежие идеи, создадут новые возможности. Новые друзья могут оказаться весьма влиятельными или высокопрофессиональными специалистами. В этом году будет много ненавистников. Сложное время для отношений будет с мая по август.

Гороскоп Весов на 2023 год

Обстоятельства вынудят Весов порвать с прошлым. В 2023 году вас ждет борьба с детскими комплексами и травмами. Вы окажетесь в центре внимания семьи, что чревато либо распадом семейных уз, либо наоборот их укреплением. Как повернется фортуна, зависит только от вас. Дом станет зоной проявления вашего личного контроля над ресурсами. Скорее всего, в 2023 году вы затеете капремонт. Перемены в жизни родственников существенно отразятся на вашей жизни. Вас ждут болезненные переустановки, которые в итоге приведут к лучшему. Вероятен бунт против семейных ценностей и традиций. В конце концов, это может привести к тому, что вы внезапно покинете отчий кров и отправитесь в свободное плавание, станете независимым самостоятельным человеком.

Гороскоп Водолея на 2023 год

Водолеи обретут внутреннюю силу, целостность и смелость. В 2023 году им захочется побыть наедине с собой, уйти вглубь себя с целью самопознания и самореализации. Водолеям будет присуще смотреть на мир как бы со стороны, но в то же время ощущать чужое страдание и боль. Поэтому для них идеально подойдет участие в благотворительности, либо вы захотите взять ребенка-сироту, который остался без родителей из-за войны. Вырастет интерес к психологии и медицине. Возможно, вы сумеете найти свое истинное предназначение и в итоге станете по-настоящему счастливыми. Главное, не отказывайтесь полностью от контактов с внешним миром.

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