Гороскоп на 23 декабря: эта пятница принесет много удачи в финансовых делах

Желания и мечты в эту пятницу являются главными двигателями успеха

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

У Овнов начнется новый день, который принесет много удачи в финансовых делах. В пятницу 23 декабря возможно появление вдохновения, скачок позитивной энергии. Лучше направить это в правильное русло. Старайтесь не унывать на протяжении целого дня.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи рекомендуют Тельцам посвятить эту пятницу борьбе с вредными привычками, больше двигаться. Настало время доказать себе и окружающим, что вы сильны духом и способны изменить свою жизнь. Старайтесь больше общаться с людьми, которые мотивируют. Отметим, что Тельцов в январе 2023 года ждет "черная полоса".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Пятница 23 декабря идеально подходит для романтики, новых знакомств, творческой деятельности. В такие дни Близнецам стоит работать дома, поскольку в домашних стенах продуктивность будет выше. Старайтесь больше отдыхать и восстанавливать энергию.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день Ракам не стоит пытаться объяснять поступки окружающих. Лучше сфокусироваться на себе и на своих увлечениях. Посвятите свободное время чему-то приятному, но не перегружайте себя. Одиноким людям данного знака Зодиака улыбнется удача во время знакомств. Кстати, Раки скоро встретятся с неожиданными проблемами.

Лев (23 июля — 23 августа)

Очень благоприятный день у Львов для путешествий, встреч со старыми друзьями. В семье будет царить взаимопонимание и открытость. Пришло время для реализации давно вынашиваемых планов. Чтобы обрести успех, астрологи рекомендуют не забывать про здравый смысл.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам пора начинать экспансию во всех направлениях и во всех сферах. В такие благоприятные дни, как 23 декабря, сидеть без дела равносильно потере удачи, поэтому астрологи советуют заниматься любыми важными делами, планировать будущие покупки, а также не забывать про романтику.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Эта пятница отлично подходит Весам для покупки электроники, гаджетов, мебели для дома. 23 декабря лучше не обходить стороной проблемы близких людей, старайтесь помогать в их решении. Можно попробовать себя во флирте, назначить на вечер свидание.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В любовной сфере у Скорпионов шансы на успех будут составлять 50/50. В финансовой и рабочей сферах вероятность удачного стечения обстоятельств выше. Поэтому романтику стоит отодвинуть на второй план. Можно заняться делами, работой, шопингом.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам стоит ненадолго окунуться в воспоминания — когда все было хорошо, а жизнь радовала. Это поможет найти путь к внутренней гармонии, отыскать правильную дорогу в жизни. Знайте, что успех в пятницу 23 декабря сопутствует размеренности и осторожности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Самое приятное у Козерогов будет происходить в сфере отношений: в пятницу 23 декабря начинается ощутимый подъем романтической энергии. Нежность, любовь, чувственность, страсть, разговоры о главном — если это вдохновляет, то можно смело поддаться течению.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Желания и мечты Водолеев в эту пятницу являются главными двигателями успеха. Думайте о хорошем, не тая ни на кого обид. Во второй половине дня можно потратить немного денег, сделав самим себе приятный подарок. Однако обделять вниманием близких так же не стоит. Добавим, что Водолеи обогатятся до конца недели.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ночные светила 23 декабря сделают Рыб более удачливыми во всех сферах жизни. Ключом к победе станет рациональный подход. Эта пятница идеальна для новых начинаний — и дома, и на работе. Вечером полезно оказаться дома в атмосфере спокойствия.