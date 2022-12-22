Готовьтесь к свадьбе: пять знаков восточного гороскопа найдут любовь в 2023 году

Свинья, Собака, Крыса, Дракон, Кролик имеют все шансы обзавестись семьей в новом году

Предстоящий год Черного Водяного Кролика принесет счастье в личной жизни некоторым представителям восточного гороскопа. Возможна не только судьбоносная встреча с вашей половинкой, а и бракосочетание.

Как говорится в прогнозе китайского гороскопа на 2023 год, в любви повезет людям, рожденным в год Свиньи, Собаки, Крысы, Дракона и Кролика. Новый год для этой пятерки чрезвычайно благоприятен для свадьбы, рождения ребенка и в целом создания прочных отношений, пишет thechinesezodiac.

Свинья

Год Кролика положительно повлияет на людей, рожденных под знаком Свиньи. В 2023 году они поспешат создать семью и даже захотят детей. Те, кто уже состоит в отношениях, этим летом смогут сделать следующий шаг. Даже если кто-то из членов семьи попытается переубедить вас, ничего не получится, потому что у вас большие планы, и никто не сможет встать на вашем пути. Свиньи перестанут сомневаться и посчитают, что пора сделать большой шаг. В 2023 году нет более красивой истории любви, чем история между женщиной, рожденной под знаком Свиньи, и мужчиной-Драконом.

Собака

В 2023 году рожденные под знаком Собаки могут решиться на женитьбу. Их ждет полная гармонии жизнь и долгий брак. В 2023 году есть шанс создать уют вместе с людьми, рожденными под знаком Быка, потому что они оба добрые, преданные и понимающие.

Крыса

Крысы начнут этот год под покровительственным влиянием Кролика, что окажет значительное влияние на их личную жизнь. 2023 год — один из лучших годов для свадьбы. Те, кто не женат или не определился, скорее всего, откажутся от целибата, чтобы в ближайшее время жениться. Лучшее время года для вступления в брак для знака Крысы — с 25 мая по 28 сентября. Лучшими брачными партнерами в год Водяного Кролика являются Бык, Дракон, Змея или Собака.

Дракон

2023 год — идеальный год для Драконов, чтобы связать себя узами брака. Наступающий год принесет много любви и романтики. Их нынешние любовные отношения перейдут на новый уровень, и Дракон больше не будет идти по жизни один. Счастья будет еще больше, ведь рядом с ним всегда будет человек, которого он любит всем сердцем и с которым хочет прожить еще много лет.

Кролик

В 2023 году стихия Воды делает Кроликов выразительными и энергичными, готовыми сделать большой шаг и выйти замуж. Брак, начавшийся в 2023 году, будет основан на верности и взаимном восхищении. Кролики разделят домашние дела и будут отличными родителями. Люди со знаком Кролика будут счастливы в семейной жизни с Козой, Свиньёй или Собакой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам китайского гороскопа грядущий год Кролика принесет испытания.