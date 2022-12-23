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Какие сюрпризы готовит 2023 год знакам Зодиака водной стихии: прогноз для Рака, Скорпиона и Рыб

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Астрологический прогноз на 2023 год для знаков стихии воды.
Астрологический прогноз на 2023 год для знаков стихии воды.. Фото Телеграф

Астролог рассказала, на что могут надеется водные знаки Зодиака в новом году

Будущий 2023-й, год Черного Водяного Кролика, может оказаться непростым для некоторым знаков Зодиака водной стихии, хотя кому-то из тройки представителей звезды сулят благоприятные трансформации. Прогноз на 2023 год для Рака, Скорпиона и Рыб озвучила астролог Арина Артуровна в комментарии "Телеграфу".

Гороскоп Рака на 2023 год

Раки в 2023 году взвалят все на свои плечи, особенно финансовую сторону жизни. Появится возможность воздействовать на людей и желание подчинить себе всю ситуацию в целом, преобразить её. Возникнет огромная энергия, которую можно хорошо использовать, а от негативных проявлений вы сможете себя удержать. Важные перемены и решения в делах связаны с налогами, долгами, кредитами и получением социальных выплат и наследства. Возможно ухудшение финансового состояния партнёра по браку. Между партнёрами по бизнесу – стычки и разногласия. Вероятно снижение сексуального влечения к постоянному партнеру или разлука с ним с июня по сентябрь. У женщин-Раков в 2023 году появится шанс забеременеть.

Гороскоп Скорпиона на 2023 год

В 2023 году Скорпионов ждут гармоничные взаимоотношениям в семье. Возможны успешные сделки, связанные с недвижимостью, а также покупка или продажа предметов роскоши для дома. Домашние и семейные развлечения станут источником радости и удовольствия для Скорпионов. В 2023 году придется решать непредвиденные юридические вопросы, связанные с бизнесом. Банкеты и семейные праздники, уютные вечеринки помогут забыть о проблемах. 2023 год хорош для бракосочетания. Так же есть указание на появление нового члена семьи. С июля по октябрь может быть разлад в отношениях с родными, размолвки, эмоциональная неудовлетворённость, чувство обиды, отчуждение от родителей. Проблемы возможны из-за нехватки денежных средств или непродуманных трат кого-то из членов семьи.

Гороскоп Рыб на 2023 год

В 2023 году Рыбы сузят круг общения до определенного количества лиц. Вас заинтересует новая информация, включая тайные знания. Интерес к инновациям, изобретениям и экспериментам будет сопровождать вас в 2023 году повсюду. Могут обмануть друзья. Вы можете стать жертвами сплетен, мошенничества и интриг по их вине. Неприятные новости и разочарования от инвестиций, ассоциаций и сообществ, где вы состоите. Разногласия и неверные советы усугубят ситуацию и приведут к неразрешимому конфликту и разрыву связи. Будьте начеку и приготовьтесь к неожиданному развороту событий.

Ранее "Телеграф" публиковал прогнозы на 2023 год для других представителей зодиакального круга:

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#Рак (знак зодиака) #Скорпион (знак зодиака) #Рыбы (знак зодиака)