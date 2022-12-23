Гороскоп на 24 декабря: замечательный день, который многим откроет новые возможности

Рожественский Сочельник принесет много счастья и радости всем знакам Зодиака

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Прилив вдохновения поможет Овнам в творческих начинаниях, но в карьерном или финансовом плане это не будет иметь значения. Общайтесь и встречайтесь как можно больше: судьба приготовила вам новые возможности, которые необходимо использовать. Отметим, что у Овнов всегда сбываются мечты.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Благоприятный день для решения старых отложенных проблем: в этот день Тельцы смогут окончательно разобраться с ними. Будьте дружелюбными с окружающими, находите единомышленников. Рассмотрите все предложения, среди них могут быть очень выгодные.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Полезно провести день, общаясь со многими людьми, как на работе, так и вне ее. Новые встречи и переговоры принесут пользу и будут позитивными. Если у вас слишком много дел, делегируйте их коллегам. Ваше остроумие и разговорчивость в этот день откроют новые возможности.

Рак (22 июня — 22 июля)

День ожидается очень насыщенный и плодотворный. У Раков впереди много работы и главное в этот день — верно распланировать время. Старайтесь не перенапрягаться, чаще отдыхайте и делайте перерывы. Помощь коллег или друзей будет очень кстати.

Лев (23 июля — 23 августа)

Оптимизм и позитивный подход ко всем сложным вопросам поможет Львам справиться со всеми сложностями. Новые начинания 24 декабря будут успешными, не бойтесь браться за большие проекты. Чтобы укрепить личные отношения, действуйте решительнее.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Открываются новые возможности и если вы хотели что-то изменить в своей жизни, то сейчас самое время. Будьте внимательны к мелким деталям: от них может много зависеть. Вечером уделите время близким, поддержите, дайте полезный совет. Также в этот день можно заняться шоппингом.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы заняться наведением порядка в личной жизни. Для начала разберитесь в своих собственных чувствах, чтобы подготовить себя к серьезным переменам. А затем объедините силы с любимым человеком и начинайте совместно работать над тем, чтобы сделать Ваши отношения более счастливыми и гармоничными.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Пришло время наслаждаться плодами своего труда. Результаты усилий, которые Скорпионы прикладывали несколько месяцев назад, проявятся в эти дни. Возможны приятные неожиданности со стороны друзей. Также день благоприятный для саморазвития и получения новых знаний.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Хорошее время для занятий творчеством или приобщения к искусству. В личной жизни у Стрельцов все складывается хорошо. Возможно получение незапланированного дохода. 24 декабря ваша дипломатичность и способность убеждать помогут легко добиться желаемого.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Благоприятный день для сделок в финансовой сфере и торговле. Козерогам в этот день можно рассматривать даже рискованные предложения. В личной жизни все неприятности остались позади и можно смело строить совместные планы. Ваши мечты начнут сбываться. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот день Ваша интуиция поразит не только Вас, но и всех окружающих. Смело следуйте зову своего сердца — оно приведет Вас к чему-то, или даже кому-то особенному. Вам пойдет на пользу смена имиджа, так что заодно пересмотрите свой гардероб и при необходимости отправляйтесь на шопинг. Кстати, Водолеи безумно влюбятся в декабре 2022 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Хороший день для изменений в работе. Не отказывайтесь от полученного предложения оно окажется выгодным. Также этот день отлично подходит для романтических встреч. Уделите внимание домашним вопросам, займитесь уборкой, купите новые предметы декора.