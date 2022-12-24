Укр

Как сложится 2023 год для земных знаков Зодиака: прогноз для Тельца, Девы, Козерога

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Астрологический прогноз на 2023 год для знаков стихии земли
Астрологический прогноз на 2023 год для знаков стихии земли. Фото Телеграф

Астролог рассказала, будут ли благосколонны звезды к Тельцам, Девам и Козерогам

В год Черного Водяного Кролика представители земной стихии Зодиака будут проходить трудности, но и ожидаются радостные события в их жизни. Астрологический прогноз на 2023 год для Тельца, Девы и Козерога озвучила астролог Арина Артуровна в комментарии "Телеграфу".

Гороскоп Тельца на 2023 год

Тельцам в предстоящем году сможет спасти ситуацию партнер. Партнер либо по браку, либо по бизнесу. Возможны финансовые потери, нехватка денег, беспорядочные траты и падение уровня доходов. Желательно не рисковать с вкладами и сомнительными инвестициями. Но и держать деньги под подушкой тоже не стоит. В любом случае надо быть начеку во всем, что касается сбережений, и поменьше тратить на ненужные безделушки. Если в 2023 году Тельцы вступят в брак, то такой союз поможет поправить финансовое положение и статус. В 2023 году Тельцы будут активно решать вопросы, связанные с получением наследства. С июля по сентябрь появится повышенный аппетит, который трудно будет усмирить. А так же в это период возможны сексуальные излишества, супружеские измены.

Гороскоп Девы на 2023 год

В 2023 году Дев ждет достижение поставленных целей. Переговоры, договоры и совместные предприятия сложатся успешно, благодаря вдохновению и интуиции. Тем не менее, будьте внимательны во время заключения долгосрочных контрактов. Вам крупно повезет и вы встретите человека, которому сможете полностью доверять. В 2023 году вас ждет романтический или духовный союз с партнером-единомышленником, с общими возвышенными интересами. Но может быть и странный союз, запутанные отношения, тайный или фиктивный брак ради визы или денег. Успешный год для эмиграции и переезда в новую страну после февраля 2023 года.

Гороскоп Козерога на 2023 год

В новом 2023 году вы проявите больше энергии и энтузиазма в работе, и это хорошо, так как вам предстоит потрудиться — на работе и дома. Обстоятельства могут заставить вас нанять больше сотрудников. Поток физической энергии способен придать вам агрессивность и дух соперни­чества в том, что касается работы, коллег или сослуживцев. Козерогам предстоит уделять много внимания работе. Придется расширить штат, немедленно решать возникающие проблемы и подавлять вспышки агрессии, если что-то выйдет из под контроля. Вероятен визит к стоматологу и длительное лечение. На пользу пойдут занятия фитнесом и спортом. Поддержание физической формы и ЗОЖ в 2023 году выйдут на первое место. Неплохо вплотную заняться здоровьем, чтобы чувствовать себя отлично.Так же хорошее время в 2023 году для ЭКО и разного рода лечения.

Ранее "Телеграф" публиковал прогнозы на 2023 год и для других знаков Зодиака:

Теги:
#Телец (знак зодиака) #Дева (знак зодиака) #Козерог (знак зодиака)