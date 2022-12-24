Как сложится 2023 год для земных знаков Зодиака: прогноз для Тельца, Девы, Козерога

Астролог рассказала, будут ли благосколонны звезды к Тельцам, Девам и Козерогам

В год Черного Водяного Кролика представители земной стихии Зодиака будут проходить трудности, но и ожидаются радостные события в их жизни. Астрологический прогноз на 2023 год для Тельца, Девы и Козерога озвучила астролог Арина Артуровна в комментарии "Телеграфу".

Гороскоп Тельца на 2023 год

Тельцам в предстоящем году сможет спасти ситуацию партнер. Партнер либо по браку, либо по бизнесу. Возможны финансовые потери, нехватка денег, беспорядочные траты и падение уровня доходов. Желательно не рисковать с вкладами и сомнительными инвестициями. Но и держать деньги под подушкой тоже не стоит. В любом случае надо быть начеку во всем, что касается сбережений, и поменьше тратить на ненужные безделушки. Если в 2023 году Тельцы вступят в брак, то такой союз поможет поправить финансовое положение и статус. В 2023 году Тельцы будут активно решать вопросы, связанные с получением наследства. С июля по сентябрь появится повышенный аппетит, который трудно будет усмирить. А так же в это период возможны сексуальные излишества, супружеские измены.

Гороскоп Девы на 2023 год

В 2023 году Дев ждет достижение поставленных целей. Переговоры, договоры и совместные предприятия сложатся успешно, благодаря вдохновению и интуиции. Тем не менее, будьте внимательны во время заключения долгосрочных контрактов. Вам крупно повезет и вы встретите человека, которому сможете полностью доверять. В 2023 году вас ждет романтический или духовный союз с партнером-единомышленником, с общими возвышенными интересами. Но может быть и странный союз, запутанные отношения, тайный или фиктивный брак ради визы или денег. Успешный год для эмиграции и переезда в новую страну после февраля 2023 года.

Гороскоп Козерога на 2023 год

В новом 2023 году вы проявите больше энергии и энтузиазма в работе, и это хорошо, так как вам предстоит потрудиться — на работе и дома. Обстоятельства могут заставить вас нанять больше сотрудников. Поток физической энергии способен придать вам агрессивность и дух соперни­чества в том, что касается работы, коллег или сослуживцев. Козерогам предстоит уделять много внимания работе. Придется расширить штат, немедленно решать возникающие проблемы и подавлять вспышки агрессии, если что-то выйдет из под контроля. Вероятен визит к стоматологу и длительное лечение. На пользу пойдут занятия фитнесом и спортом. Поддержание физической формы и ЗОЖ в 2023 году выйдут на первое место. Неплохо вплотную заняться здоровьем, чтобы чувствовать себя отлично.Так же хорошее время в 2023 году для ЭКО и разного рода лечения.

Ранее "Телеграф" публиковал прогнозы на 2023 год и для других знаков Зодиака: