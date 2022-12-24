Названы три счастливицы последней недели-2022 по знаку Зодиака

Эти барышни смогут стать лучшими версиями самих себя

Для каких-то знаков Зодиака последние дни 2022 года будут нехорошими, в то время, как другим повезет намного больше. И это касается женщин трех знаков Зодиака.

Астрологи рассказали, что представительницы Льва, Скорпиона и Рыб будут особенно удачливы в последнюю неделю этого года. Об этом пишет unian.

Лев

С 26 декабря у Львиц будет много позитивных событий и успехов. Звезды наделят их большой жизненной энергией, которую астрологи советуют направить на реализацию рабочих планов и соблазнение представителей сильного пола. Каким будет этот день для Льва, расскажет гороскоп на сегодня.

Скорпион

Женщины-Скорпионы смогут найти верный путь в жизни и приблизиться к достижению поставленных целей. Все, что нужно для успеха, эта вера в собственные силы. Гороскоп для Скорпиона на сегодня читайте на сайте.

Рыбы

Успехи ждут Рыбок в работе и бизнесе. Чтобы все получилось, астрологи советуют им чаще проявлять инициативу и не сомневаться в себе. Чего ожидать сегодня Рыбам, узнайте в ежедневном гороскопе.

Ранее астрологи рассказали, что богатство придет к людям, рожденным под тремя созвездиями. Это произойдет уже в конце декабря.