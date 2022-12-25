Конец года подарит двум знакам Зодиака море любви и романтики: кто эти счастливчики

Этой двойке крупно повезет в период с 26 декабря по 1 января.

До Нового 2023 года осталась всего неделя, однако это еще не значит, что ее нужно сбрасывать со счетов, ведь небесные светила подготовили много "сюрпризы" и на этот период. Увы, но у некоторых знаков Зодиака последние дни 2022 года будут нехорошими, однако все же у большинства все будет хорошо, особенно на любовном фронте.

Астрологи выделили два знака Зодиака, которым очень крупно повезет в любви в последние дни 2022-го года. И этими счастливчиками являются люди, рожденные под созвездиями Льва и Козерога.

Лев

Представителей этого созвездия ждет роковая встреча со своей судьбой. Будьте внимательны, ведь ваша вторая половинка где-то совсем рядом. Вы сразу заметите ее/его среди других. Не бойтесь, если отношения будут складываться стремительно, звезды обещают, что вместе вы будете счастливы. Каким будет этот день для Льва, расскажет гороскоп на сегодня.

Козерог

В указанный период, а именно с 26 декабря по 1 января, Козероги смогут легко находить общий язык с новыми людьми. Не отказываетесь от новых знакомств, ведь они в будущем будут вам очень полезны, и не только это. Среди новых знакомых будет человек, с которым вы сможете построить совместное будущее. О том, что приготовили звезды Козерогу, говорится в гороскопе на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, что богатство придет к людям, рожденным под тремя созвездиями. Это произойдет уже в конце декабря.