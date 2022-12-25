Три знака Зодиака, на чьей улице будет праздник в начале 2023 года

Трем представителям гороскопа невероятно повезет в январе

Астрологи, которые ранее назвали счастливиц последней недели 2022 года, рассказали о самых везучих знаках Зодиака января.

Будет невероятно везти в первом месяце 2023 года людям, рожденным под созвездиями Льва, Весов и Козерога. Об этом пишет unian.

Лев

Уже в январе Львы смогут наладить и свою личную жизнь, и сделают рывок в карьере. Эти представители зодиакального гороскопа будут на седьмом небе от счастья. Каким будет этот день для Льва, расскажет гороскоп на сегодня.

Козерог

Звезды и планеты укажут Козерогам правильное направление в любых делах. Январь станет идеальным месяцем, чтобы заняться спортом, отправиться в путешествие, реализовать новый проект. Есть вероятность получить подарок от любимого человека. Гороскоп для Козерога на сегодня читайте на сайте.

Весы

Больше всего Весам в начале 2023 года повезет в любовных делах. Одинокие представители знака Зодиака встретят свое счастье, а семейные могут решиться на пополнение. Также у Весов будет шанс получить хорошую премию на работе. Чего ожидать сегодня Весам, узнайте в ежедневном гороскопе.

Ранее астрологи рассказали, что богатство придет к людям, рожденным под тремя созвездиями. Это произойдет уже в конце декабря.