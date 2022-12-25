Гороскоп на 26 декабря: отличный день, чтобы купить себе подарок или сменить имидж

Одни знаки могут спокойно отвлечься от работы, другие — сдвинуть дела с мертвой точки

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот понедельник благоприятен для установления контактов и активного общения. Овны будут преисполнены удивительной социальной энергией, и их шансы на обретение любви будут очень высоки. 26 декабря удастся успешно сдвинуться с мертвой точки в делах.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы 26 декабря будут решительны как никогда. Высокий уровень энергии в этот понедельник и нацеленность на результат помогут им многого добиться. В этот день можно спокойно отвлечься от работы и получить позитивные эмоции от общения с родными. Отметим, что Тельцов в январе 2023 года ждет "черная полоса".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам в этот день можно уделить внимание домашним вопросам, заняться уборкой. Возможно, они смогут извлечь выгоду из своих увлечений или заняться каким-нибудь новым интересным делом. 26 декабря хобби даже может принести немалый доход.

Рак (22 июня — 22 июля)

Мечты и замыслы Раков в этот понедельник начнут исполняться. Это день благоприятный для того, чтобы завершить все начатые дела. Также понедельник прекрасно подходит для того, чтобы заняться планированием последующих нескольких дней своей жизни. Кстати, Раки скоро встретятся с неожиданными проблемами.

Лев (23 июля — 23 августа)

Благоприятный день у Львов для любого начинания. 26 декабря отлично подходит для решения домашних вопросов и общения с близкими людьми. В личной жизни так же все идет хорошо. Астрологи советуют больше общаться с партнером, делиться сокровенным.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Любые начинания и проекты, которым Девы в этот понедельник положат начало, будут иметь поистине большие шансы на успех. День 26 декабря отлично подходит для построения смелых планов и замыслов в личной жизни. Вечер лучше посвятить любимым.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Успех в этот день будет зависеть от того, насколько хорошо Весы продумали свои действия и стратегию. 26 декабря их однообразная жизнь может измениться — не стоит бояться перемен и экспериментов. Во второй половине дня можно смело отправляться в путешествия, заниматься шопингом.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Проявив упорство и терпение 26 декабря, Скорпионам удастся сдвинуть свои дела с мертвой точки. Если не упускать шанса, в будущем это принесет немалый успех. Этот понедельник будет благоприятным в финансовой сфере: возможно получение крупного дохода или бонуса.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Благоприятен понедельник 26 декабря у Стрельцов для решения финансовых вопросов и получения доходов. Решительность поможет им обойти стороной любые преграды. Во второй половине дня намечается интересная встреча, главное — не бояться общаться с незнакомыми людьми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам в этот день астрологи рекомендуют браться за новые трудные дела и проекты. Понедельник 26 декабря тоже прекрасно подходит для того, чтобы запланировать какое-нибудь яркое мероприятие или вечеринку. Отличные шансы у тех Козерогов, для кого актуально желание укрепить отношения. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи советуют Водолеям 26 декабря заняться исключительно своими нуждами, приобрести себе подарок, сменить имидж или прическу. Эти занятия прибавят им уверенности и подарят хорошее настроение. В этот понедельник их шутки будут как никогда остроумные. С их помощью Водолеи без труда смогут завоевать сердце любого интересного человека.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам в этот понедельник следует стараться заряжать других позитивом и больше общаться с теми, кто вдохновляет. Просмотр познавательного фильма предоставит Рыбам множество новых тем для общения с интересным им человеком. Их обаяние в этот день покорит противоположный пол.