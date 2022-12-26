Гороскоп на 27 декабря: звезды в этот вторник благоволят путешественникам и тем, кто проявляет терпение

Проявив упорство и терпение, знакам Зодиака удастся сдвинуть дела с мертвой точки

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Высокий уровень энергии в этот вторник и нацеленность на результат помогут Овнам многого добиться. 27 декабря им удастся переделать уйму дел. Любое начинание в этот день — к удаче. Новые проекты гарантировано приведут к счастливым событиям. Добавим, что в 2023 году у Овнов появится реальный шанс изменить свою жизнь.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи не советуют Тельцам торопить события во вторник 27 декабря, пусть все идет своим чередом. По возможности лучше провести день дома. Вечером будет полезно уделить время своей семье, любимым людям. В этот день возможны неожиданное решение старых проблем.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Прекрасный день у Близнецов для того, чтобы завершить все начатые дела. На работе в этот вторник все будет складываться хорошо, проблемы вам удастся решить быстро и эффективно. Во второй половине дня Близнецам лучше провести время с семьей или друзьями.

Рак (22 июня — 22 июля)

Благоприятный вторник у Раков для делового общения, разговоров о финансовых делах и развитии карьеры. Астрологи не советуют обращать внимание во вторник 27 декабря на мелкие неприятности или задержки. Лучше думать о главном — так Раки смогут добиться ощутимого успеха.

Лев (23 июля — 23 августа)

Успехи на работе и деловые качества у Львов в этот день будут оценены руководством, за что люди этого знака получат заслуженную награду. Это самое лучшее время для примирения с врагами. Вторник 27 декабря сложится удачно для тех, кто часто сталкивался с серьезными проблемами. Кстати, в 2023 году Львы будут купаться в возможностях для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Во вторник, 27 декабря, проявив упорство и терпение, Девам удастся сдвинуть дела с мертвой точки: в будущем это принесет немалый успех. Накопившийся стресс можно снять активной тренировкой или проведя время в теплой компании друзей. Можно также заняться творческой деятельностью.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вторник будет складываться удачно. Весы будут полны сил и энергии, поэтому 27 декабря можно решить самые сложные вопросы. Астрологи не рекомендуют никуда спешить, можно заниматься делами в комфортном ритме, общаться только с теми, кто симпатичен.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

У Скорпионов в этот день вероятна смена жизненного пути. Не стоит брать на себя дополнительную нагрузку, нужно прислушиваться к интуиции. Вечером 27 декабря будет полезно заняться шопингом, побыть в уединении. Так будет проще подумать о будущем.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вторник 27 декабря замечательно подходит Стрельцам для того, чтобы принять участие в каком-нибудь увлекательном занятии. В этот день оно поможет внести в жизнь немного яркости и красок. Вечер — идеальное время для получения новых знаний, опыта, профессиональных навыков.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Пришло время для освобождения от страхов и негатива. Козерогам в этот вторник будет полезно заводить знакомства, участвовать в деловых встречах или конференциях: это пригодится в работе. Звезды и планеты 27 декабря благоволят Козерогам-путешественникам. Отметим, что конец 2022 года подарит Козерогу море любви и романтики.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Этот вторник может выдаться невероятно удачным для Водолеев, особенно в сфере личных отношений. 27 декабря они наконец-то сумеют навести порядок на амурном фронте и открыть перед собой новые возможности и перспективы. Это позволит наладить и развить отношения.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Чтобы 27 декабря прошло удачно, Рыбам нужно больше отвлекаться на любимые занятия и делать перерывы в работе. Есть вероятность получения сюрпризов в этот вторник, подарков или больших скидок. Вечером возможны крупные поступления на банковский счет или дополнительный доход.