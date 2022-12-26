Овен – красный костюм, Козерог – черное платье: в чем встречать Новый год 2023 каждому знаку Зодиака

Образ для праздничной вечеринки можно выбрать в зависимости от вашего знака Зодиака

Символ 2023 года Черный Водяной Кролик любит лазурно-голубой, яблочно-зеленый, красный и жемчужно-белый цвета, но это не значит, что нужно подбирать наряд для праздничной ночи исключительно в таких тонах. Астрологи считают, что согласно гороскопу можно подобрать идеальный образ для каждого знака Зодиака.

Если вы задумываетесь над тем, в чем встретить Новый год 2023, какой цвет наряда выбрать и что надеть на новогоднюю вечеринку, то ознакомьтесь с персональными астрологическими рекомендациями вашему знаку Зодиака. Ваш зодиакальный представитель является полезным инструментом для раскрытия личного стиля, пишет glam.com.

Овен

Вам нравится выражать себя через восхитительное сочетание смелой и дерзкой одежды независимо от сезона. Выбирайте многослойность, резкие вырезы, смелые цвета и эффектные аксессуары. Одежда в оттенках красного, бордового и ржавого апельсина является беспроигрышным выбором. Что касается аксессуаров, то следует отдать предпочтение золотым или розовым украшениям, массивным очкам и причудливым кольцам.

Идея образа на Новый год для Овна

Телец

Оттенки зеленого, слоновой кости и бледно-серебристый — идеальные цвета для вас. Обратите внимание на платье из струящихся тканей, таких как шифон или шелк, и дополните образ балетками или дизайнерскими туфлями.

Шикарное платье для новогодней ночи

Близнецы

Вы умеете играть с цветом, узорами, тканями и стилями. Сочетайте дизайнерские вещи и винтажные изделия, чтобы создать поистине уникальный образ. К примеру, наденьте яркий зеленый комбинезон, дополнив его роскошными украшениями.

Яркий праздничный лук

Рак

Ваша склонность к ностальгии означает, что у вас в гардеробе широко представлены ретро-стили и винтажные вещи, а также прекрасные пастельные тона, оттенки синего и зеленого и мягкие металлические цвета. Идеальные ансамбли для Раков на праздники будут состоять из мягких, удобных тканей и утонченных силуэтов, подчеркивающих естественные изгибы тела.

Нежный образ для Рака

Лев

Любят гламур, никогда не отказываются от смелого принта или яркого блеска. Ваш выбор — облегающее платье с глубоким вырезом, платье с открытой спиной и разрезами по бокам, а также множество прозрачных тканей, подчеркивающих фигуру.

Эффектное платье идеально подойдет для любой вечеринки

Дева

Во время праздников Девы, как правило, полны гламура. Вытаскивайте из шкафа потрясающую пару дизайнерских туфель на каблуках или великолепное винтажное пальто. Вам подойдет естественный макияж с ярким акцентом на глазах или на губах. Тонкие изящные серебряные украшения и серьги-люстры — идеальные аксессуары, завершающие праздничный образ.

Дева любит винтажный стиль

Весы

Драгоценные тона — любимая цветовая палитра Весов, особенно в праздничные дни. Они могут появиться в мерцающем бирюзовом брючном костюме со своей любимой парой туфель на шпильке. Или могут решить сочетать эффектную розовую шелковую блузку с блестящими аксессуарами, такими как сумочка, инкрустированная кристаллами.

Гламурный образ для Весов

Скорпион

Их привлекают более темные, хищные цвета. Не бойтесь показать свои чувственные стороны в облегающем платье или соблазнительном комбинезоне. И не забудьте про яркие украшения и трендовый макияж!

Анималистический принт сделает вас звездой любой вечеринки

Стрелец

Их стиль находится где-то между хиппи-бохо и гранжем 90-х. Это означает, что, несмотря на холодный зимний воздух, их, вероятно, все еще можно будет увидеть в струящихся богемных платьях или джинсовом луке.

Бохо - такой стиль предпочитают Стрельцы

Козерог

Ваш образ для праздничной вечеринки – простое, но удобное маленькое черное платье. По желанию дополните его эффектным ожерельем или стильным блейзером.

Маленькое черное платье должно быть в каждом гардеробе

Водолей

Серебряный, фиолетовый, цвет морской волны, индиго и бирюза — предпочтительные оттенки этого знака. Часто одеваются в контрастные цвета или узоры, сочетая разные эстетики и эпохи в одном хаотичном образе, который полностью соответствуют их уникальному внутреннему миру.

Великолепный цвет и образ для Водолея

Рыбы

Любят, чтобы их наряды были сочетанием сексуальности и утонченности, с чертами женственной причудливости и ярких цветов. Но в праздники чаще выбирают не стесняющую движений одежду, будь то струящееся макси-платье, удлиненный свитер или пара удобных брюк. А еще уделите внимание обуви, она может быть акцентом вашего образа.

Уютный новогодний образ

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