Гороскоп на 28 декабря: насыщенный и интересный день с множеством встреч и новых знакомств

В этот день вы смело можете загадывать желания и ставить перед собой новые цели.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

28 декабря — хорошее время для учебы, посещения мест, где вы получите новые впечатления. Если есть возможность, отправляйтесь в путешествие. Пусть это даже будет поездка за город. Новости издалека могут вас немного расстроить. Ближе к обеду, вероятно, придется решать какие-то домашние вопросы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот вечер кажется Вам просто идеально подходящим для того, чтобы устроить какую-нибудь веселую вечеринку. Постарайтесь окружить себя новыми незнакомыми людьми — и Вы сможете без труда обзавестись несколькими новыми друзьями и найти свою вторую половинку. Отметим, что Тельцов в январе 2023 года ждет "черная полоса".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Применяйте опыт и знания, полученные за последнее время, и вы успешно решите многие сложные вопросы. Держите эмоции под контролем, отвечайте спокойно, не переживайте по пустякам и уважайте чужое мнение. Хороший день, чтобы укрепить отношения с любимым человеком, провести время вместе.

Рак (22 июня — 22 июля)

Звезды обещают насыщенный и интересный день с множеством встреч и новыми планами. Не стоит хвататься за все сразу, наметьте важные и срочные дела и занимайтесь ими в первую очередь. С близкими постарайтесь быть мягче и внимательнее, иначе обид не избежать. Будьте более сдержанными с малознакомыми людьми. Кстати, Раки скоро встретятся с неожиданными проблемами.

Лев (23 июля — 23 августа)

Удачный день для плодотворной работы и разработки новых планов. Если вы трудитесь в одиночестве, тщательно проверяйте каждый этап, не гонитесь за результатом. После обеда 28 декабря у Львов возможны встречи с важными людьми, от которых вы получите полезную информацию.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Удачный день, чтобы произвести хорошее впечатление на своих собеседников и деловых партнеров. Ваше обаяние поможет добиться многого. Займитесь самообразованием, посетите курсы повышения квалификации, тематические конференции. Эти знания вам очень пригодятся в будущем.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Энтузиазм и настойчивость Весов помогут им добиться прекрасных результатов даже в самых сложных делах и ситуациях. Возможны полезные деловые знакомства, которые помогу в карьерном росте. Вы будете способны произвести хорошее впечатление на любого: используйте этот шанс.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День подходит для отдыха и занятия любимым делом. Этот день просто прекрасно подходит для того, чтобы посетить какой-нибудь концерт, который проходит в Вашем городе. Это даст Вам возможность не только послушать музыку, но и познакомиться со множеством привлекательных ценителей искусства.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не перенасыщайте свой график и оставайтесь открытым для любых предложений! Даже если у Вас было запланировано свидание, то будьте готовы изменить свои планы и заняться какой-нибудь другой веселой деятельностью. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу в делах и в личных отношениях. Вы хорошо понимаете, чего хотите добиться, и догадываетесь, как это можно сделать. Если у вас возникнет мысль изменить свою внешность, то это именно тот день, когда можно начать осуществлять эту идею в жизнь. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День сложится удачно, если вы не будете ждать подарков судьбы, а сами проявите инициативу. Постарайтесь найти интересное дело. Все желания, загаданные в этот день, непременно сбудутся. Вечером можно будет расслабиться и, например, посмотреть фильм.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

У вас будет достаточно много работы и сопутствующих дел, однако звезды советуют заранее спланировать свой день так, чтобы там была и работа, и домашние обязанности, и время с семьей. Удачный день для шоппинга. Можно пойти за покупками или заказать что-то в интернете.