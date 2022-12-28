"Это будет очень круто!": астролог назвала сильнейшую дату для Украины в 2023 году

Эксперт уверена, что несмотря ни на что, Украина выстоит и победит врага

Пока многие экстрасенсы и тарологи раскладывают свои прогнозы на то, будет ли рф бомбить наши города на Новый год, астролог Альбина Пономаренко поделилась более жизнерадостным и позитивным прогнозом на 2023 год. Эксперт отметила, что Украина настойчиво идет к победе и этому ей будет способствовать этому будут четыре астрологических аспекта.

Более того, в интервью YouTube-каналу "Прогноз", астролог рассказала, что 2023-й будет очень позитивным для нашей страны, отметим, что важно запомнить одну дату, которая является сильнейшим и даже магическим днем в гороскопе Украины.

"Запишите или запомните дату 10-го февраля. Это будет очень круто! Это — одна из самых сильных дат 2023 года" — подчеркнула Пономаренко.

Увы, но также астролог предостерегает, что январь будет еще достаточно сложным и напряженным месяцем для украинцев, особенно 6-7 числа. В это время возможны провокации и ракетные обстрелы со стороны рф. Однако уже с 20 января начнутся позитивные изменения.

Ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года.

Напомним, что участник шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Кобзарь рассказал, когда придет конец путинскому режиму.