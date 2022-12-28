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Гороскоп на 29 декабря: хороший день для шопинга и встреч с друзьями

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 29 декабря 2022 года
Гороскоп на 29 декабря 2022 года. Фото Телеграф

Этот день хорошо подойдет для встреч с друзьями и родственниками, обсуждения общих планов.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Благоприятный день для финансовой деятельности, вложения средств и планирования покупок. Овнам удастся решить свои денежные вопросы и увидеть новые способы заработка. В личных отношениях все складывается удачно: 29 декабря вы особенно привлекательны для противоположного пола. Добавим, что в 2023 году у Овнов появится реальный шанс изменить свою жизнь.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Посвятите день завершению старых дел, наведите порядок в своем рабочем графике. Больших побед Тельцы не добьются, зато удастся освободиться от мелких, постоянно напоминающих о себе вопросов. Романтическое свидание подарит приятные моменты, а друзья приготовят вам сюрприз.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Будет легко общаться и заводить новые знакомства. Вечер подходит для романтических встреч и поездок. Учеба и усвоение знаний будут даваться легко. Уделите время семье, любимому человеку, приготовьте романтический ужин. Старайтесь не переутомляться.

Рак (22 июня — 22 июля)

Желание нарушать правила, и совершать неожиданные поступки может поставить Раков в сложную ситуацию. Собственные интересы будут у вас на первом месте. Вечером возможны встречи с неординарными людьми. Хорошее время для похода по магазинам и покупки недорогих полезных вещей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Звезды обещают, что именно с этого дня вас будет переполнять чувство нежности и любви. Новые планы потребуют от вас активности, расширения круга знакомств, установления деловых контактов. Также вас ждет приятная встреча с тем человеком, который вызывает у вас только позитивные эмоции. Возможно, они связаны с отношениями, которые остались в далеком прошлом. Кстати, в 2023 году Львы будут купаться в возможностях для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вас ждут кардинальные перемены на любовном фронте. День будет благоприятным для свиданий, романтики и погружения в океан страсти и чувств. Отпустите обиды прошлого, извинитесь за плохие поступки, и вы сразу увидите, как изменится мир вокруг вас.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День будет благоприятным для встреч и переговоров. Вы легко найдете общий язык с очень разными людьми, произведете хорошее впечатление на тех, кому обычно почти никто не нравится. Возможны предложения о работе, восстановление старых связей, примирение после ссоры.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам 29 декабря подарит новые возможности. Например, им могут предложить новую работу в молодой перспективной компании, или предложить членство в каком-то сообществе. Не стоит отказываться. Также в этот день звезды обещают приятные встречи, романтическую обстановку и какой-то сюрприз.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Спокойный приятный день. Вам ни о чем не придется особенно беспокоиться. Обстоятельства будут складываться удачно, вы сможете и реализовать старые планы, и осуществить то, что задумали совсем недавно. Подойдет это время и для того, чтобы выбирать подарки для близких.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не отказывайтесь от необычных предложений: есть шанс получить новый опыт, который вскоре вам пригодится. Обращайте внимание на новости, которые принесет этот день. Сначала они могут показаться неважными или не имеющими к вам прямого отношения. Но будет полезно учесть их при составлении планов. Отметим, что конец 2022 года подарит Козерогу море любви и романтики.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот день звезды будут на вашей стороне и, если даже на пути возникнут какие-то преграды, преодолеть их удастся быстро. День подойдет для того, чтобы обсуждать планы, говорить о будущем с людьми, опыту которых вы доверяете. Будет шанс получить полезные советы и подсказки.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День будет очень благоприятным для встреч с новыми знакомыми. Вам легко будет произвести хорошее впечатление, понравиться даже людям, которые обычно очень требовательны к окружающим и замечают только чужие недостатки. Подойдет день и для того, чтобы делать покупки.