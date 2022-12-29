Гороскоп на 30 декабря: кому улыбнется большая удача в эту пятницу

Позитивный настрой поможет знакам Зодиака избежать неприятностей

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам лучше начать день с уборки и наведения порядка, поскольку в эту пятницу важно окружить себя правильной энергетикой. В течение 30 декабря можно заняться очищением дома от ненужных вещей и старого хлама. Главное — фокусироваться на положительных мыслях.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В пятницу 30 декабря только позитивный настрой поможет Тельцам избежать неприятностей. Ночные светила также включают "зеленый свет": можно достичь целого ряда целей. Если мечта всей жизни в этот день не исполнится, приложенные усилия обязательно окупятся сторицей. Отметим, что Тельцов в январе 2023 года ждет "черная полоса".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В эту пятницу астрологи рекомендуют Близнецам обращаться за помощью к своему внутреннему голосу, к личному опыту. 30 декабря стоит сделать ставку на самостоятельность и самодостаточность во всех жизненных аспектах. Вечер подходит для отдыха, спокойных домашних дел.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам нужно стараться не участвовать в командной работе и больше времени посвящать личным делам. В пятницу 30 декабря не стоит торопить события, а лучше научиться ждать удобного случая. Полезной будет во второй половине дня физическая работа и командировки. Кстати, Раки скоро встретятся с неожиданными проблемами.

Лев (23 июля — 23 августа)

Если судьба не предоставит Львам в эту пятницу новых возможностей, лучше сфокусироваться на незаконченных делах, которые больше нельзя откладывать. Если произойдет что-то нехорошее, не нужно думать об этом. Астрологи советуют переключиться на позитивные новости как можно скорее.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам в этот день не стоит бояться уходить с головой в работу, домашние дела. В такие дни удача будет на их стороне. Можно значительно преуспеть практически в любой сфере. Вторую половину дня астрологи советуют отвести под спокойный отдых и размышления.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не нужно держать в себе все мысли и эмоции. Астрологи советуют делиться ими с окружающими. В этот день необходимо искать душевный покой, заряжаться позитивной энергией от общения с приятными людьми. Поднять настроение поможет умеренный шопинг.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В такие дни, как эта пятница, Скорпионам нельзя сидеть без дела. Нужно двигаться, работать, стремиться к чему-то. Признаком того, что они идут в верном направлении, станет поощрение со стороны окружающих. 30 декабря друзья и родственники будут предельно честными и открытыми.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ночные светила в этот день улучшат Стрельцам память, поэтому 30 декабря можно смело заниматься обучением, подготовкой к экзаменам. Очень успешными будут командировки и семейные поездки — они поднимут настроение. Также будет шанс получить полезные советы от родных.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам нужно больше времени уделять обязанностям и неотложным делам. Представителям знака с обостренным чувством долга улыбнется большая удача. Вечером дома можно заняться наведением порядка. Следует слушать окружающих, особенно в сфере любви. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Лучшим советчиком в делах и в любви у Водолеев 30 декабря станет интуиция. Ночные светила в хорошем расположении духа, так что удача будет идти по пятам на протяжении всего дня. Вечером можно делать дорогостоящие покупки, менять валюту.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам стоит уделить особое внимание внешнему виду: одеваться ярче, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Представителям знака, которые сейчас без пары, удастся найти вторую половинку. Это благоприятный день для деловых поездок, поиска новых увлечений.