Весам – вечеринка, Рыбам – посиделки дома: как встретить Новый год 2023 каждому знаку Зодиака

Выбрать место для встречи 2023-го можно с помощью вашего созвездия

Если вы еще не определились, где будете встречать Новый год 2023, символом которого станет Черный Водяной Кролик, то можно обратить внимание на рекомендации астрологов. У каждого зодиакального представителя есть свои предпочтения касательно места и обстановки в новогоднюю ночь.

Кому-то из знаков более присуща домашняя атмосфера, уют и ламповость, а кто-то с удовольствием зажжет на шумной вечеринке или посетит помпезный ужине в ресторане. Узнайте в своем гороскопе, как встречать Новый год вашему знаку Зодиака.

Овен

Овен — главный тусовщик Зодиака, поэтому неудивительно, что вы хотите выбраться из дома 31 декабря. Вечеринка в клубе — идеальный выбор, пишет bestlifeonline.

Телец

Вы усердно работали весь год, поэтому заслуживаете провести новогоднюю ночь по высшему разряду. И что может быть лучше для такого гурмана, чем изысканный ужин в пятизвездочном ресторане? Обязательно забронируйте столик в топовом заведении и устройте вечер вкусной кухни и восхитительного вина.

Близнецы

Вы точно не останется дома на Новый год. Вечер караоке – то место, где вы сможете повеселиться и стать звездой новогодней ночи.

Рак

Сентиментальный домосед Зодиака скорее предпочтёт уютную встречу Нового года с друзьями и семьей в домашней обстановке.

Некоторым знакам ближе идея провести Новый год дома, чем идти на шумное веселье

Лев

Вам захочется оказаться там, где происходит кульминационное действие в канун Нового года. Выйти на улицу, чтобы посмотреть фейерверк – идеально для вашего знака. Если такой возможности нет, то можно запустить пару хлопушек у домашней елки и зажечь бенгальские огни.

Дева

Только вы способны устроить идеальную тематическую вечеринку на Новый год. Так сделайте это! Все гости будут в восторге.

Весы

Новый год — идеальное время, чтобы надеть свой лучший наряд и отпраздновать это событие в каком-то баре. Вы получите массу удовольствия и комплиментов.

Скорпион

В Новый год звезды советуют вам испытать свою удачу в казино. По большей части вы предпочитаете серьезно относиться к вещам, поэтому канун праздника — шанс расслабиться. Тем более ваша способность читать людей дает вам преимущество за покерным столом.

Стрелец

Стрельцы – самые большие исследователи мира среди своих зодиакальных сородичей. У вас, вероятно, есть свободное время в канун Нового года, поэтому пришло время собрать вещи и спонтанно отправиться в путешествие, о котором вы мечтали. Этому знаку больше всего понравится встречать Новый год где-нибудь в новом месте, и неважно, это покатушки по городу или прогулка на природе.

Козерог

Козероги работают и торопятся, чтобы добиться цели. Вам часто трудно замедлить темп и насладиться плодами своего труда. Поэтому в праздничные выходные останьтесь дома и проведите время с друзьями и семьей. Ночь настольных игр у вас дома — это идеальное сочетание праздничного веселья и непринужденной атмосферы!

Водолей

Водолей — мятежный друг в любой компании. Вы всегда мыслите нестандартно, а это значит, что празднование Нового года должно быть чем-то уникальным. Почему бы не посетить местный паб? Вы получите удовольствие, собирая причудливый наряд для вечеринки, и будете рады возможности познакомиться с новыми людьми и узнать об их жизни.

Рыбы

Некоторым нравится веселиться в канун Нового года, в то время как другие предпочитают оставаться дома. Сентиментальные Рыбы определенно относятся ко второй группе, поэтому идеальная ночь для вас — расслабиться на диване и посмотреть телевизор. Новогоднее шоу, рождественская комедия или выступление президента – выбирайте сами. Главное, позовите близких и приготовьте вкусные закуски.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать наряд для встречи Нового года 2023 каждому из знаков Зодиака.