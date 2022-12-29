Весам – вечеринка, Рыбам – посиделки дома: как встретить Новый год 2023 каждому знаку Зодиака
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Выбрать место для встречи 2023-го можно с помощью вашего созвездия
Если вы еще не определились, где будете встречать Новый год 2023, символом которого станет Черный Водяной Кролик, то можно обратить внимание на рекомендации астрологов. У каждого зодиакального представителя есть свои предпочтения касательно места и обстановки в новогоднюю ночь.
Кому-то из знаков более присуща домашняя атмосфера, уют и ламповость, а кто-то с удовольствием зажжет на шумной вечеринке или посетит помпезный ужине в ресторане. Узнайте в своем гороскопе, как встречать Новый год вашему знаку Зодиака.
Овен
Овен — главный тусовщик Зодиака, поэтому неудивительно, что вы хотите выбраться из дома 31 декабря. Вечеринка в клубе — идеальный выбор, пишет bestlifeonline.
Телец
Вы усердно работали весь год, поэтому заслуживаете провести новогоднюю ночь по высшему разряду. И что может быть лучше для такого гурмана, чем изысканный ужин в пятизвездочном ресторане? Обязательно забронируйте столик в топовом заведении и устройте вечер вкусной кухни и восхитительного вина.
Близнецы
Вы точно не останется дома на Новый год. Вечер караоке – то место, где вы сможете повеселиться и стать звездой новогодней ночи.
Рак
Сентиментальный домосед Зодиака скорее предпочтёт уютную встречу Нового года с друзьями и семьей в домашней обстановке.
Лев
Вам захочется оказаться там, где происходит кульминационное действие в канун Нового года. Выйти на улицу, чтобы посмотреть фейерверк – идеально для вашего знака. Если такой возможности нет, то можно запустить пару хлопушек у домашней елки и зажечь бенгальские огни.
Дева
Только вы способны устроить идеальную тематическую вечеринку на Новый год. Так сделайте это! Все гости будут в восторге.
Весы
Новый год — идеальное время, чтобы надеть свой лучший наряд и отпраздновать это событие в каком-то баре. Вы получите массу удовольствия и комплиментов.
Скорпион
В Новый год звезды советуют вам испытать свою удачу в казино. По большей части вы предпочитаете серьезно относиться к вещам, поэтому канун праздника — шанс расслабиться. Тем более ваша способность читать людей дает вам преимущество за покерным столом.
Стрелец
Стрельцы – самые большие исследователи мира среди своих зодиакальных сородичей. У вас, вероятно, есть свободное время в канун Нового года, поэтому пришло время собрать вещи и спонтанно отправиться в путешествие, о котором вы мечтали. Этому знаку больше всего понравится встречать Новый год где-нибудь в новом месте, и неважно, это покатушки по городу или прогулка на природе.
Козерог
Козероги работают и торопятся, чтобы добиться цели. Вам часто трудно замедлить темп и насладиться плодами своего труда. Поэтому в праздничные выходные останьтесь дома и проведите время с друзьями и семьей. Ночь настольных игр у вас дома — это идеальное сочетание праздничного веселья и непринужденной атмосферы!
Водолей
Водолей — мятежный друг в любой компании. Вы всегда мыслите нестандартно, а это значит, что празднование Нового года должно быть чем-то уникальным. Почему бы не посетить местный паб? Вы получите удовольствие, собирая причудливый наряд для вечеринки, и будете рады возможности познакомиться с новыми людьми и узнать об их жизни.
Рыбы
Некоторым нравится веселиться в канун Нового года, в то время как другие предпочитают оставаться дома. Сентиментальные Рыбы определенно относятся ко второй группе, поэтому идеальная ночь для вас — расслабиться на диване и посмотреть телевизор. Новогоднее шоу, рождественская комедия или выступление президента – выбирайте сами. Главное, позовите близких и приготовьте вкусные закуски.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать наряд для встречи Нового года 2023 каждому из знаков Зодиака.