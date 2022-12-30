Гороскоп на 31 декабря: праздничный день, когда все будет складываться очень удачно

День обещает приятные встречи, много положительный эмоций и подарков

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Продумайте свой план на день, определите дела, которые надо сделать в первую очередь. Чем яснее вы представляете себе цель, тем быстрее и проще будет ее добиться. Приятный романтический сюрприз возможен вечером. Возможно кто-то станет невестой, или кто-то узнает о пополнении в семье. Добавим, что в 2023 году у Овнов появится реальный шанс изменить свою жизнь.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Старайтесь в этот день находиться в обществе позитивно настроенных людей. Их влияние наилучшим образом скажется на вашем настрое и поможет принимать правильные решения. Вечером ждите неожиданных встреч, возможно старые друзья наведаются к вам на праздники.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День будет насыщенный с разнонаправленными тенденциями. Некоторым Близнецам нужно срочно менять планы, а другим будет сопутствовать удача в делах. В любом случае контролируйте свои эмоции, сохраняйте спокойствие. Направьте всю энергию в позитивное русло, на подготовку к празднику.

Рак (22 июня — 22 июля)

Хорошо заняться домашними делами, подготовить все к праздникам. Не пытайтесь контролировать или давить на близких людей: этим вы только испортите отношения. Несмотря на праздничный день к вам будет поступать много новой информации. Вероятно, это звонки с поздравлениями от родственников и друзей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Многие люди и события будут отвлекать Львов от важных дел, которые необходимо закончить. Поставьте себе конкретную цель и работайте над ее достижением. Четкий план действий вам существенно поможет. Новый год вы скорее встретите не только с семьей, а может, даже вовсе не с ними. Кстати, в 2023 году Львы будут купаться в возможностях для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Подходящий день для покупок и сделок. Во всем, что касается денег, вы можете полагаться на интуицию: именно ее подсказки помогут принять верное решение. Поэтому если вы еще не купили подарки — отправляйтесь за ними. Этот день хорошо подойдет для встреч с друзьями и родственниками, обсуждения общих планов.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День будет непростым, но плодотворным. Старайтесь сохранять уверенность в себе, даже если что-то пойдет не по плану и на пути возникнут преграды. Сегодня не все будет даваться легко, но это вовсе не повод сдаваться или бросать начатое. Продолжайте действовать, и вы обязательно добьетесь своего.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День будет ярким и необычным. Вы почувствуете, что готовы взяться за что-то новое и отлично справитесь с тем, о чем прежде имели лишь отдаленное представление. Вечер стоит провести с самыми близкими людьми: общение с ними будет особенно приятным.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Спокойный приятный день. Вам ни о чем не придется особенно беспокоиться. Обстоятельства будут складываться удачно, вы сможете и реализовать старые планы, и осуществить то, что задумали совсем недавно. Подойдет это время и для того, чтобы выбирать подарки для близких, если вы этого еще не сделали.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День будет очень благоприятным для встреч с новыми знакомыми. Вам легко будет произвести хорошее впечатление, понравиться даже людям, которые обычно очень требовательны к окружающим и замечают только чужие недостатки. Подойдет день и для того, чтобы делать покупки: они будут удачными, к тому же вы получите массу удовольствия, выбирая красивые и полезные вещи для себя и своих близких. Отметим, что конец 2022 года подарит Козерогу море любви и романтики.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День сложится хорошо, если вы не станете принимать близко к сердцу мелкие неприятности. Со всеми возникающими трудностями вы быстро справитесь – в этом с удовольствием помогут и давние друзья, и новые знакомые. Некоторые Водолеи смогут приобрести вещи, о которых давно мечтали.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День может принести какие-то неожиданные события, удивительные происшествия, которые повлияют на ваши планы. Не исключено, что нужно будет отложить все знакомые дела и сосредоточиться на чем-то совершенно новом. День подойдет для полезных покупок.