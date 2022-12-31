Гороскоп на 1 января: в первый день 2023 года знакам Зодиака звезды сулят успехи в карьере и в любви

Некоторым индивидуумам удастся склонить на свою сторону влиятельных людей и единомышленников

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в первый день 2023 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Начало нового, 2023 года у Овнов будет наполнено позитивной энергией и вдохновением. В этот день можно удачно налаживать контакты с людьми из прошлого. Стоит обратить внимание на того, кто сможет позаботиться об Овнах и уберечь их.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам стоит смело отпускать прошлое, ведь их в 2023 году ждут новые приключения, новые люди и встречи. 1 января можно посвятить день наведению порядка в доме после новогодних праздников. Также пора попытаться смягчить отношение к себе и не бояться признавать ошибок. Отметим, что Тельцов в январе 2023 года ждет "черная полоса".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи советуют Близнецам с 1 января регулярно откладывать определенную сумму на жизненные цели. Также не стоит забывать баловать себя какими-нибудь приятными подарочками. Ночные светила очень щедрые с Близнецами. Они будут подавать много подсказок, которыми нужно умело воспользоваться.

Рак (22 июня — 22 июля)

В воскресенье 1 января Раки могут попасть в какой-то тупик, связанный как с работой, так и с личной жизнью. Чтобы все прошло гладко, людям этого знака Зодиака нужно научится балансировать между интересами любимого человека и тем, что от них требуют родители и друзья.

Лев (23 июля — 23 августа)

С первых дней 2023 года Львов ждет гора счастья, улыбок и позитива. Если старая проблема не решена, нужно найти третью сторону и узнать у нее объективную оценку на вашу ситуацию. Астрологи рекомендуют быть осторожнее в общении с руководством. Кстати, в 2023 году Львы будут купаться в возможностях для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам нужно смотреть на все с объективной точки зрения. Она поможет выйти из непростой ситуации. Можно также воспользоваться советами старшего поколения. В любом случае неудачные события в жизни стоит воспринимать как еще один опыт. День будет успешным для переговоров.

Весы (24 сентября — 23 октября)

1 января Весам не стоит поддаваться страхам, ведь они мешают добиться успеха в карьере, в романтической сфере и в отношениях с собой. Со второй половинкой стоит найти общее дело, которое поможет еще больше сблизиться. Любимый человек откроется с неожиданной стороны.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам необходимо воспользоваться своим красноречием. В этом случае им удастся склонить на свою сторону влиятельных людей и единомышленников. Главное в этот день — контролировать свои действия и эмоции, стараться найти баланс не только в отношениях, но и на работе.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В воскресенье 1 января повезет только тем Стрельцам, которые любят себя и ставят свои желания на первое место. Также в этот день представители знака могут принять спонтанное решение о переезде. Чтобы он оказался удачен, нужно позаботиться о своем комфорте.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам необходимо будет навести порядок в своем доме. В этот день возможен визит кого-то очень важного для любимого человека, поэтому нужно будет подготовиться должным образом. Стоит помнить, что 1 января спешка и авантюры будут ни к чему. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

С 1 января Водолеям следует приготовиться к кардинальным переменам в жизни. В этот день они будут вызывать особый интерес у противоположного пола. Из этого представители знака даже могут извлечь выгоду. Хорошенько обдумывайте перед тем, как принять решение по какому-либо вопросу.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В отношениях семейных Рыб зацарит гармония и полное понимание. У этого знака начинается благоприятный период, который позволит с первых дней 2023 года сделать резкий рывок к своему успеху. Вечером 1 января следует отдохнуть от навязчивых мыслей.