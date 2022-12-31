Три знака Зодиака будут купаться в деньгах и любви в 2023 году

Эти личности будут на седьмом небе от счастья

Астрологи, которые ранее назвали везунчиков января по знаку Зодиака, рассказали, кому из представителей гороскопа будет везти целый 2023 год.

В "белый список" попали три знака Зодиака, а именно люди, рожденные под созвездиями Льва, Близнецов и Козерога. Об этом пишет unian.

Лев

Уже с первых дней 2023 года Львы начнут добиваться своего. Их ждет успех на работе, повышение зарплаты и даже продвижение по карьерной лестнице. Также им крупно повезет на любовном фронте — как семейным, так и (временно) одиноким представителям знака. Гороскоп для Льва на сегодня читайте на сайте.

Близнецы

Близнецы в новом году решатся на глобальные перемены в своей жизни. Удачным будет в 2023 году переезд в другое место или даже страну. Не стоит ничего бояться, ведь ночные светила будут на стороне Близнецов все следующие 12 месяцев. Каким будет этот день для Близнецов, расскажет гороскоп на сегодня.

Козерог

2023 год пройдет для Козерогов легко и просто. Судьба все решит за них, и новые жизненные обстоятельства принесут с собой только удовлетворение и радость. Главное — прислушиваться к интуиции и не бояться открываться чему-то новому. Чего ожидать сегодня Козерогу, узнайте в ежедневном гороскопе.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака в начале 2023 года окажутся на вершине успеха. На них буквально будут сыпаться выгодные деловые предложения.