Гороскоп на 2 января: хороший день для отдыха и встреч с друзьями и родственниками

Этот день просто прекрасно подходит для того, чтобы отложить на время все практические заботы и хлопоты

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Предстоят короткие поездки, общение с новыми людьми и романтическое знакомство. Если хотите исправить ошибки прошлого, то заручитесь поддержкой близкого друга. Вечером Овен получит новости от дальних родственников и засобирается в дорогу. Добавим, что в 2023 году у Овнов появится реальный шанс изменить свою жизнь.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Гороскоп советует Тельцу быть оптимистичным и доброжелательным с людьми, а так же не отказываться от приглашений пойти в гости и от души развлечься. Отличный день для Тельца, который давно хотел помириться с другом или родственником. Возможны приятные известия от близкого человека.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы в этот день будут много общаться, вести душевные беседы и планировать будущее. 2 января замечательный день для налаживания любовных отношений. Если Близнецы давно мечтали съездить за город, на турбазу или в гости к родственникам, то можно смело реализовывать желания.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп предсказывает неожиданную встречу с человеком, который ранее много значил в вашей судьбе. Дарите позитив и улыбки окружающим, тогда такое же отношение получите в ответ. Вечер идеально подходит для любви и признаний. Этот период просто прекрасно подходит для того, чтобы навести порядок в определенных мыслях и чувствах.

Лев (23 июля — 23 августа)

Льву предстоит приложить немало сил, чтобы проявить себя, как в мелкой работе, так и в масштабных творческих проектах. Вас могут пригласить в приятную поездку, а так же сообщить сногсшибательную новость. Дела амурные придадут Льву уверенности в себе и развеют все сомнения. Кстати, в 2023 году Львы будут купаться в возможностях для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп обещает Деве прекрасный отдых в кругу семьи, на которой раньше не хватало времени. Можно порадовать близких людей кулинарными изысками собственного приготовления. Возможно придется отправиться в поездку, которая повлияет на дальнейшую жизнь. Отказываться от нее не желательно, но смотрите по обстоятельствам.

Весы (24 сентября — 23 октября)

К Весам будут обращаться за советом и поддержкой не только друзья и коллеги, но и малознакомые люди. Не стоит отказывать им в помощи, тем более, что ваше душевное состояние настроено на благие дела. Есть вероятность услышать признание в любви от человека, к которому вы тоже неравнодушны. Прислушайтесь к голосу сердца, чтобы не изменять собственным чувствам.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Отличный день для Скорпиона, который планировал докупить подарки близким людям. Гороскоп рекомендует заняться финансовыми проблемами, чтобы они не затянулись на долгие месяцы. Раздайте долги и будьте экономными. Если Скорпион забыл кого-то поздравить с Новым годом, то это можно сделать при помощи мессенджеров или звонков.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

2 января Стрельцу будет не до работы и домашних хлопот. Захочется отдохнуть, пообщаться с друзьями и посвятить время себе. Если Стрелец давно хотел признаться в чувствах избраннику, то этот день идеально подходит для такого решения. Старайтесь быть внимательны с людьми и не переходите границы дозволенного.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Гороскоп предсказывает Козерогу суматошный день, в котором найдется место для встреч, любви и работы в интернете. Вы все успеете, если захотите. Чем активнее будет Козерог, тем быстрее уладит финансовые дела. Не стоит влезать в споры, иначе все закончится затяжным конфликтом. Состояние здоровья требует пристального внимания. Отметим, что конец 2022 года подарит Козерогу море любви и романтики.

Водолей (20 января — 19 февраля)

2 января необходимо провести на природе, особенно, если погода к этому располагает. Возможна встреча с давним другом, которая резко изменит планы на вечер. Для дальней дороги день мало подходит, поэтому отложите ее на другое время. Этот период просто идеально подходит для того, чтобы дать волю креативной стороне своей натуры.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам предложат перспективную работу, не смотря на то, что думать больше хочется об отдыхе и праздниках. Но если вы уцепитесь за нее, то это в лучшую сторону изменит как материальное, так и профессиональное положение. Гороскоп не советует Рыбам выяснять отношения с любимым человеком, обсудите все в спокойной обстановке.