Ждет невероятное счастье и успех: названы трое счастливчиков 2023 года по китайскому календарю

Год Кролика подарит этой тройке незабываемые воспоминания

Пока некоторые знаки Зодиака ждут серьезные перемены, которые им прогнозируют звезды в 2023 году, других представителей гороскопа же ожидает прилив удачи и успеха. Кстати, кто-то может собрать "комбо", ведь сегодня мы будем говорить о китайском гороскопе по годам рождения.

Астрологи выделили троих счастливчиков, которые станут любимчиками фортуны в 2023 году. И ими стали люди рожденные в год Лошади, Обезьяны и Крысы, пишет Униан.

Лошадь (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002)

В 2023 году рожденным в этот год улыбнется удача практически во всем, а особенно в делах, связанных с общением и обучением. Поэтому если вы работаете в одной из этих сфер, готовьтесь к невероятно счастливому году. Многие представители знака обзаведутся настоящими друзьями, дружба с которыми будет крепкой и верной. Также 2023 год удачен и для романтических отношений.

Обезьяна (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Для Обезьяны год будет немного непростым, однако по своему очень удачным, особенно в семейном плане. Одинокие Обезьяны найдут свою любовь, а семейные смогут разжечь огонь страсти намного сильнее. Также год удачен для ремонта и рождения детей.

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Крыс в новом году ждет много приятных впечатлений, путешествий и новых знакомств. Также год достаточно удачен для обучения и приобретения полезных привычек, для творчества и спорта. Если вы долгое время пытаетесь избавиться от вредных привычек — 2023 год поможет и в этом.

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