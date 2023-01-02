Гороскоп на 3 января: день, который лучше провести в кругу семьи или с друзьями

День будет благоприятным для общения с близкими, а также для семейных дел

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День лучше провести в спокойно домашней обстановке или с близкими друзьями. Поездки, переговоры и разборки с неприятелями лучше исключить. Контролируйте свое поведение и не говорите лишнего. Дальнюю поездку перенесите на другой день.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Телец будет вне себя от радости и восторга, поэтому на мелкие неурядицы даже не обратит внимание. Возможно, что к вам нагрянут гости издалека, или срочно вызовут на работу. Аварийную ситуацию гороскоп предсказывает Тельцу в быту, поэтому нужно заранее проверить все приборы и технику на исправность. Отметим, что Тельцов в январе 2023 года ждет "черная полоса".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Отличный день для духовного развития, занятий йогой и общения с природой. Случайный звонок от дальнего друга может кардинально изменить планы Близнецов на вечер. Избавьтесь от всего, что может Вас ограничивать, и дайте волю фантазии.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп обещает Раку отличный день, когда праздничное настроение не покинет до глубокой ночи. Старайтесь соблюдать меру во всем, чем занимаетесь. Особенно, в еде и любовных увлечениях. Раку в этот день нужно быть менее инициативным, чтобы не навлечь на себя неприятностей. Вечером необходимо провести инвентаризацию в мыслях.

Лев (23 июля — 23 августа)

Звезды помогут Вам выявить слабые стороны Ваших отношений и предпринять правильные шаги, чтобы все исправить. Если же Вы до сих пор одиноки, то они поддержат Вас в поисках второй половинки. Главный совет на этот день: не ориентируйтесь на прошлое, создавая будущее. Кстати, в 2023 году Львы будут купаться в возможностях для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды говорят Девам, что окажетесь в центре внимания противоположного пола. Ваша невероятная сексуальность способна свести с ума, но не стоит использовать это с целью манипуляции. Получите приятную новость и возможность дополнительного заработка. Возможно, поступит заманчивое предложение, но нужно четко определить свои цели.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологический прогноз для Весов говорит, что в этот день получите возможность достойно показать себя перед начальником. Не стоит скромничать, ваши заслуги абсолютно справедливы. В отношениях проявите больше понимания, не тяните одеяло на себя.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Звезды говорят Скорпионов, что первая половина дня окажется наиболее удачной, благоприятной для решения важных вопросов, осуществления крупных приобретений, заключения браков, сделок. Берите от жизни по максимуму и не жалейте себя. Если будете активными, получите ценный опыт, который в будущем даст свои плоды.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов говорит, что будете на седьмом небе от счастья, узнав приятную новость от кого-то из родных. Не загордитесь, иначе удача может отвернуться от вас. Достойно ведите себя с недостойными людьми, свой авторитет проявляйте поступками, а не разговорами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Луна для Козерогов говорит, что нужно наперед распланировать каждый час своего времени таким образом, чтобы на него приходилось как можно меньше встреч и мероприятий. Сейчас лучше побыть наедине со своими мыслями. Продуктивным будет день для удаленных работников. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Гороскоп для Водолеев говорит, что нужно больше верить в свои возможности, ведь близкие в вас верят. Улучшится финансовое положение, но не спешите тратить деньги, вскоре они вам понадобятся. Сегодня сможете с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Гороскоп для Рыб говорит, за что бы вы ни взялись сегодня в плане индивидуального творчества, — все будет успешно реализовано. Пойдет на пользу, если проявите милосердие и начнете прощать обиды. Умейте радоваться тому, что преподносит жизнь, а не все время нарекать на судьбу.