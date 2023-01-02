Сплошная романтика: названы знаки Зодиака, которые будут купаться в любви в январе

Тельцы, Козероги и Рыбы чудесно проведут время со своими половинками в январе

Звезды сулят счастье в личных отношениях некоторым знакам Зодиака в 2023 году, а для кого-то из зодиакальных представителей уже январь будет полон любви и романтики. Есть шанс выйти на новый уровень в вашем романе.

Как говорит гороскоп на январь 2023 года, больше всего в любовной сфере жизни повезет трем знакам Зодиака – Тельцу, Козерогу и Рыбам. Те, кто родился под этими созвездиями, будут купаться в любви, ценить себя и того, кто рядом.

Телец

Вы с партнером выходите в стадию стабильных отношений, пишет yourtango. Фаза медового месяца позади, и теперь ваша пара готова покорить мир. В течение этого месяца придет понимание, как вы ценны друг другу. Что приготовили звезды Тельцу сегодня, узнайте в его ежедневном гороскопе.

Козерог

Вы не были уверены, что ваш роман дотянет до Нового года, а теперь серьезно удивляетесь тому, в каких восхитительных отношениях вы состоите. Вы поняли, что вам нужно сделать, чтобы сделать себя счастливым, и ирония заключается в том, что чем счастливее вы становитесь, тем более привлекательны для своего партнера. Январь открывает перед вами совершенно новые перспективы, вы расслабляетесь ровно настолько, чтобы впустить любовь в свою жизнь. Гороскоп для Козерога на сегодня читайте на сайте.

Рыбы

Фазы ретроградного Меркурия и Марса закончатся в январе, что положительно для вас. Вы получите импульс в жизни и можете ожидать успеха от всего, что связано с любовью и романтикой. В вашей личной жизни еще столько всего впереди. Как сложится этот день для Рыб, рассказывает гороскоп на сегодня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака начало 2023 год принесет невероятный успех.