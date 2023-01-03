Гороскоп на 4 января: кого-то ждут романтические сюрпризы, а кого-то - приятные новости

В этот день вероятны подарки, знаки внимания, приятные сюрпризы.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Поставьте себе целью в этот день наведение порядка. Где бы вы ни находились, подходите к своим занятиям с практической точки зрения. Долгосрочное планирование и ясные четкие цели будут очень полезны. Не начинайте ничего нового и не ввязывайтесь в авантюрные дела. Добавим, что в 2023 году у Овнов появится реальный шанс изменить свою жизнь.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Выберите одно важное дело, которые требует вашего внимания, и занимайтесь только им. Это может быть вопрос ремонта автомобиля, поиска автостоянки, мониторинг самых выгодных условий для открытия банковского счета. Старайтесь не менять свои планы в течение дня, избегайте новых знакомств.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благоприятный день, когда Близнецам удастся соблюсти баланс между традиционными понятными методами и желанием попробовать что-то новое и незнакомое. Возможны сюрпризы, но менять из-за этого планы вам не придется. Следуйте своим проверенным путем и убедитесь, что вы были правы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Общение с окружающими будет для Раков продуктивным и приятным. Предстоит узнать много нового и интересного, конструктивные споры и обмен мнениями поднимет ваш авторитет среди людей. Можно возобновить старые дружеские или романтические отношения, помириться, если вы были в ссоре.

Лев (23 июля — 23 августа)

Первая половина дня больше подходит для домашней работы и плодотворного общения. Энергия будет на высоком уровне, что позволит решить много важных вопросов. Проявляйте инициативу и предлагайте свои решения: это ускорит получение результатов. После обеда займитесь чем нибудь более расслабленным: почитайте книгу, посмотрите фильм. Кстати, в 2023 году Львы будут купаться в возможностях для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вы будете испытывать эмоциональный подъем, и бодрое настроение не оставит вас в течение всего дня. Физическая работа или тренировка доставят удовольствие и восстановят ваши силы. Предстоит решать бытовые вопросы; сделайте это вместе с домашними, чтобы еще больше укрепить отношения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Звезды могут наполнить вашу жизнь поистине удивительной романтикой и страстью. Любые конфликты и недоразумения, которые могли существовать в ваших отношениях с любимым человеком или членами вашей семьи, останутся позади. Смело избавляйтесь от всех изживших себя убеждений и взглядов, которые мешают вам двигаться вперед.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Благоприятный день для обращения к начальству, в государственные учреждения или общественные организации. Ваш энтузиазм и деловитость заставит партнеров пойти на сотрудничество. Также отличный день для учебы и ответственных дел, решения сложных задач.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Отличный вечер, чтоб провести его в семейном кругу. Стрельцам стоит выговориться, так что подыщите себе приятного слушателя. Это будет отличный день, для реализации задуманного, говорят звезды. Но рекомендуют вам не пытаться прыгнуть выше головы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В эту среду Козерогам придется действовать по обстановке. Так что готовьтесь 4 января менять планы на ходу. Впрочем, это у вас получится неплохо, говорят звезды. Чтобы минимизировать любые потери, обязательно запаситесь верными соратниками и надежными партнерами.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Если у вас есть вторая половинка, 4 января можете посвятить совместному планированию. Можно, например, подумать о будущем отпуске или о переезде, если он намечается. Словом, в этот день вы будете на одной волне — не упустите эту возможность. Не исключены и новые, приятные знакомства.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Смело беритесь за новые дела: скорее всего, вы быстро добьетесь в них успеха. Впрочем, будет и возможность справиться с тем, что долго не получалось. Но тут вам потребуется помощь. Обращайтесь за ней к тем, кого давно знаете. Такие люди сегодня вас точно не подведут.