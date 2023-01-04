Гороскоп на 5 января: насыщенный день, который подарит много приятных встреч, новостей и отдыха

День подойдет для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, навести порядок, избавиться от ненужных вещей.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День обещает быть насыщенным и интересным. Овнам будут особенно хорошо удаваться дела, требующие творческого подхода. Подходящее время для изучения психологии или философии. Иностранные языки тоже будут даваться легко. Можно связаться с людьми, которые ранее предлагали вам выгодный проект.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Придется много общаться с людьми, причем главным образом вы будете утешать и успокаивать окружающих и решать их проблемы. Не бойтесь начинать новые дела, экспериментировать и брать ответственность на себя. Проявите инициативу в любовных отношениях и сделайте первый шаг. Отметим, что Тельцов в январе 2023 года ждет "черная полоса".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам будет легко общаться и производить на окружающих приятное впечатление. 5 января у Близнецов будет много встреч и знакомств, которые они легко заведут благодаря своему обаянию и шарму. Вероятно, начало романтических отношений. Ваши замечания или советы в семье будут услышаны и исполнены.

Рак (22 июня — 22 июля)

Незапланированные встречи с малознакомыми людьми ожидают Раков. Вы будете приятно удивлены, что у них есть интересные и выгодные предложения, которые стоит принять. Вечером можно пройтись по магазинам, купить себе что-нибудь приятное. Вещь, купленная в этот день, пригодится и будет радовать.

Лев (23 июля — 23 августа)

Посвятите день активному отдыху или сходите на какое-нибудь мероприятие. Встречи с интересными или знаменитыми людьми принесут много положительных эмоций и поднимут настроение. Также подходящее время для завершения ранее начатых дел. Если вы были с кем-то в ссоре, сделайте шаг к примирению. Кстати, в 2023 году Львы будут купаться в возможностях для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день Девам придется решать все вопросы в одиночку. Помощь от окружающих может оказаться не такой, как вы рассчитывали. Расскажите знакомым о своих успехах, им будет интересно узнать о ваших способностях и талантах. Полезно заняться домашними делами, сделать перестановку, купить мебель.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вас ожидают приятные неожиданности. Силы и энергия Весов сейчас на высоком уровне и многое удается. Ищите новые дела или интересные проекты, соглашайтесь на предложения друзей или родных. Однако не доверяйте полностью обещаниям, они могут быть обманчивыми.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вопросы будут решаться легко, почти без вашего участия. Разговоры со старыми друзьями будут продуктивны: возможно, вы узнаете интересные факты. Вечером вас навестят неожиданные гости, ожидайте подарков и сюрпризов. Короткие поездки поднимут вам настроение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Благоприятный день. Стрельцы смогут проявить свои лучшие качества, показать окружающим свои таланты и способности. Вам легко порадовать любимых людей, исполнить их желание. Общение с детьми будет радостным и придаст вам сил и энергии. Посвятите вечер отдыху.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Удастся решить какие-то старые проблемы, найти ответы на вопросы, из-за которых было много споров. В первой воловине дня может быть непросто ладить с близкими, однако позже вы обязательно найдете общий язык. Вечер будет благоприятным для учебы. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Отличный благоприятный день, в течение которого многим вашим начинаниям будет сопутствовать удача. Откроется масса возможностей в деловой сфере, будет шанс добиться успеха в работе, решить задачи, с которыми прежде никому не удавалось справиться.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Насыщенный день, когда можно многое успеть. Не бойтесь новых дел, даже если они кажутся слишком сложными. Вы узнаете важную информацию, которую вскоре выгодно используете. Встречи с друзьями будут радостными, также хорошо сходить куда-нибудь веселой компанией.