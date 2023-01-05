Гороскоп на 6 января: пятница подарит встречи с родными и финансовые сюрпризы

В этот день позвольте себе немного расслабиться и приятно провести время с теми, кто вам дорог

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы встретите людей, которые помогут вам продвинуться в вашей карьере. Но не стоит сосредотачиваться только на работе. Выделите время, чтобы провести его с детьми среди напряженной недели. Позвольте себе замедлиться в этот будний день и вступить в выходные с чистыми мыслями и душевным равновесием.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Есть вероятность неожиданного поступления денег, что поможет решить ваши финансовые проблемы. Но не подписывайте никакие деловые или юридические документы, внимательно не прочитав их. Вы и ваш супруг можете получить прекрасную новость сегодня. К тому же, январь будет купать Тельцов в любви.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Возможно, придется вернуть долг. Где бы вы не оказались, ваши знания и юмор произведут впечатление на окружающих. Есть шанс провести вечер в романтической атмосфере. Хорошие возможности будут с вами в ближайшие несколько дней. Найдите время, чтобы увидеть своих друзей. Семейная жизнь вас сегодня порадует.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь стрессу. Думайте о других позитивно, иначе негатив убьет вашу эффективность. Брать деньги в долг или оформлять кредит в этот день нежелательно. Зато есть шанс встретить вашу настоящую любовь. На рабочем месте коллектив и начальство порадуют вас своим доброжелательным отношением.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ваш импульсивный и упрямый характер может испортить настроение на вечеринке, постарайтесь избежать этого. Лучший день для принятия важных решений для укрепления вашего бизнеса. Более того, вы можете получить прибавку к зарплате. К слову, в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Недопонимание может привести к конфликтным ситуация. Так что следите за своим языком и словами, общаясь дома с другими людьми. Отдавайте приоритет потребностям членов семьи. Разделите их радость и горе, чтобы они поняли, что вы заботитесь о них. Проведите больше времени с родными, это подарит вам ощущение счастья.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Воссоединение со старым другом сегодня поднимет вам настроение. Денежные поступления из незапланированных источников скрасят ваш день. Если вы усердно работаете, то ждите положительных результатов. Хорошее время, чтобы собраться вместе с близкими и обсудить важные вопросы, касающиеся семейной жизни.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня вы будете полны энергии. Что бы вы ни делали, вы сможете сделать это вдвое быстрее, чем обычно. Комфортнее всего вам будет в компании друзей. Ваши творческие способности поразят окружающих и принесут признание. Но не связывайтесь с людьми, которые могут повредить вашей репутации. Кстати, в январе Скорпиона накроет волной успеха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Незаконченные домашние дела отнимут часть вашего времени. Вы хотели бы больше проводить время с близкими сердцу людьми, постарайтесь добиться этого. На вашем рабочем месте будет преобладать позитивная атмосфера. Ваша острая наблюдательность поможет оставаться впереди других. Верьте в свои силы и не упустите удачную возможность.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня старый друг может попросить финансовой помощи. Именно вы сыграете ключевую роль в решении семейных проблем. Следите за тем, что вы говорите окружающим, чтобы не обидеть их. Уделите немного времени и самому себе. Чтобы в личной сфере жизни все было благополучно, организуйте совместный досуг с родными.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вас ждет большая поддержка от вашего окружения. Удачный день, чтобы сделать покупки для дома, в частности, кухонных атрибутов. Отношения с партнером выйдут на новый уровень вплоть до решения о свадьбе. На работе тоже ожидается оптимистичная атмосфера. Но держитесь подальше от ненужных конфликтов. Напомним, 2023 год принесет Водолеям приятные подарки.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ваше настроение будет приподнятым, но, скорее всего, вы будете по кому-то скучать. Зато в пятницу есть возможность получить финансовую выгоду. Ваш остроумный характер поможет наладить коммуникацию с кем угодно. Есть шанс познакомиться с человеком, который станет заботливым и понимающим другом. Партнер в этот день приятно удивит вниманием.