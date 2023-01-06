Гороскоп на 7 января: день, когда можно узнать полезную информацию, расширить свой кругозор и завести полезные знакомства

Подходящее время, чтобы наладить плохие отношения или помириться

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Займитесь наведением порядка: это доставит вам удовольствие и позволит избавиться от многого ненужного и устаревшего. Хорошее время для приобретения новых вещей или начала новых дел. Составьте актуальные планы, скорректируйте свои цели и идеи. Больше общайтесь с людьми, которые старше вас.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Благоприятное время для Тельцов: им будет по плечу решение многих сложных вопросов. Звезды на вашей стороне, поэтому поставленные цели будут с успехом достигнуты. Помешать вам может только собственная лень, с которой предстоит бороться в течение всего дня. Прогулка на свежем воздухе вас взбодрит. Отметим, что Тельцов в январе 2023 года ждет "черная полоса".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Рационально расходуйте свое время, не тратьте его на бесполезные дела или разговоры. Даже если окружающие не верят в ваш успех, проявите упорство, доведите до конца то, что было начато. Вознаграждение и признание не заставят себя ждать. 7 января вас ждут интересные встречи с важными людьми.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вам предстоит преодолеть свое нежелание заниматься сложными или скучными вопросами и закончить то, что вы обещали сделать. Обстоятельства могут быть против вас, так что вам понадобится сила воли. Обратите внимание на своих давних знакомых: с кем-то из них, возможно, состоится яркий роман.

Лев (23 июля — 23 августа)

Хорошее время для начала романтических отношений. Возможно получение дохода. Возможно получение приятных новостей. Избегайте людей, которые провоцируют вас на конфликты, следите за своими тратами. Настроение Львам поднимут занятия спортом или активные прогулки на воздухе. Кстати, в 2023 году Львы будут купаться в возможностях для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ваш внутренний голос будет давать нужные и полезные советы, стоит к нему прислушиваться. Занимайтесь только теми делами, которые вам нравятся и приносят положительные эмоции. Не придавайте слишком большого значения мелким незначительным деталям: это мешает увидеть ситуацию целиком.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Спокойствие и уверенность в своих силах помогут Весам провести удачный день и выполнить все запланированное. Вы хорошо видите, что нужно изменить, чтобы жизнь стала приятнее и проще. Сейчас воображение работает в полную силу и можно заняться творчеством или попробовать себя в сфере искусства.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День подходит для раскрытия своих талантов и укрепления взаимоотношений с близкими. Вас понимают с полуслова, поддерживают и делают комплименты. Знакомства 7 января окажутся полезными в ближайшее время; больше общайтесь. Старшие родственники помогут вам осуществить некоторые интересные идеи, поддержат в семейных вопросах.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Деятельность, направленная на благо других людей, в этот день будет успешна для Стрельцов. Займитесь благотворительностью, организацией общественных мероприятий. Вы будете способны увлечь за собой людей, воспользуйтесь этим, чтобы найти единомышленников. Вы можете получить дорогой подарок.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Полезно подумать о будущем, о своих планах и желаниях. Козероги могут увидеть, что будет происходить и как станут развиваться события. Окружающие обратятся к вам с просьбой о помощи, однако, если они не просят, вам лучше не вмешиваться в ситуацию. Встречи будут интересными, вы получите ценную информацию. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Есть все шансы получить желаемое и добиться поставленной цели. У Водолеев будет удачный день, многое будет решаться в их пользу. Сомнения и тревоги уйдут в прошлое, и все дальнейшие действия будут ясно видны; вы четко видите то, чего хотите добиться. Вечер хорошо провести на светском мероприятии.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Благоприятный день. Настроение у Рыб 7 января будет хорошим, а большой запас сил позволит плодотворно работать. Возможно, вам удастся сделать даже больше, чем было запланировано. В компаниях Девы будут центром внимания благодаря своему оптимизму и жизнерадостному настрою.