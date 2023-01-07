Гороскоп на 8 января: кого-то ждут важные встречи, а кого-то романтическое свидание

Постарайтесь сегодня весь день искать что-то хорошее в происходящем и радоваться мелочам

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Любые разговоры и общение пойдут на пользу. Овны могут узнать полезную информацию, расширить свой кругозор и завести полезные знакомства. Подходящее время, чтобы наладить плохие отношения или помириться. Можно приобрести технику или сделать крупные покупки для дома. Занятия спортом также принесут удовлетворение.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Первая половина дня будет удачной, вам предстоит многое сделать. Тельцов ждут важные встречи и решение вопросов совместно с близкими. После обеда вам будет сложнее сосредоточиться и находить общий язык с окружающими. Не спешите, чтобы избежать ошибок или неточностей. К тому же, январь будет купать Тельцов в любви.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вас посетят много интересных идей, воплощать которые предстоит в ближайшем будущем. Помощь в этом вам окажут друзья и близкие люди. В личных отношениях возможна напряженность из-за непонимания. Подходящий день для начала дальнего путешествия или общения с иностранцами.

Рак (22 июня — 22 июля)

День обещает быть спокойным и позитивным. Бодрое настроение поможет решить все вопросы легко и быстро. Займитесь активным отдыхом или физической работой. Вечером предстоит решать бытовые проблемы: сделайте это всей семьей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вас ожидает интересный и активный день. Возможны поездки, интересные встречи, любопытные события. Есть шанс встретиться с иностранцами или путешественниками, которые поделятся полезной информацией. Слушайте свой внутренний голос, если предстоит сделать выбор. К слову, в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды предлагают вам отвлечься от будничных проблем и оглянуться по сторонам. Возможно чужие теории или взгляды станут вам близки и вы по-новому посмотрите на происходящие вокруг вас события. Рассмотрите предложения, которые вам сделают, особенно если они касаются области торговли.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Обстановка позволит Весам много общаться, встречать новых друзей и проводить время со старыми. Захочется соревноваться с кем-то, проявить свои лидерские качества. Позвольте этому соревнованию проходить в спокойной эмоциональной обстановке, не накаляйте страсти, иначе все закончится ссорой.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не зацикливайтесь на каком-то одном деле или идее, переключите внимание на происходящее вокруг. Хорошо будет провести день вне обычной обстановки, посетить новые интересные места, узнать полезную информацию. Физическая активность пойдет вам на пользу. Вечером Скорпионов предстоит романтическая встреча. Кстати, в январе Скорпиона накроет волной успеха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Чтобы подстроиться под обстоятельства, Стрельцам следует быть гибче и проще смотреть на вещи. Если немного отойти от своих строгих правил, есть шанс получить новые незабываемые впечатления и весело провести время. Проявите находчивость и остроумие, если попали в неприятную ситуацию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Благоприятный день для начала путешествия или поездки. Смена обстановки и окружения, необычные экскурсии или исследовательская экспедиция вернет вам энергию и поднимет настроение. Роль посредника вам будет особенно удаваться, используйте это для налаживаний нужных связей.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не стоит проводить время в одиночестве, найдите себе компанию, займитесь физической работой или интеллектуальной деятельностью. Активный отдых на свежем воздухе поможет эмоционально зарядиться и вернет хорошее настроение. Погрузитесь в творческий процесс или сходите на свидание. Напомним, 2023 год принесет Водолеям приятные подарки.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этот день располагает к любви и взаимопониманию. Нельзя отказывать в помощи окружающим. Счастливыми окажутся те Рыбы, которые найдут дело жизни, посвященное служению прогрессивной и гуманной цели. Не планируйте на этот день важные дела, так как от их исполнения придется отказаться.