Первое полнолуние в 2023 году: что оно предвещает каждому знаку Зодиака

Полнолуние 7 января считается кармическим

В эту субботу, 7 января, на небе взошла первая в 2023 году Полная Луна (Полнолуние). Событие произошло в 01:08 по киевскому времени в зодиакальном созвездии Рака. В этом знаке Луна находится в своей обители, то есть это очень хорошее и сильное положение спутника Земли. Кроме запретов праздника Рождества, рассказываем, что нельзя делать именно на Полнолуние.

Как отмечает астролог Карина Хуркова, Луна в знаке Рак очень эмоциональна, уязвима и чувственна. Оно поставит на первый план темы семьи, рода, материнства, земли, нашего подсознания, недвижимости и питания.

Что нельзя делать на Полнолуние 2023 года

Нельзя злоупотреблять алкоголем и едой, ведь такое положение месяца раскрывает проблемы с ЖКТ.

Нельзя начинать новых дел. Полнолуние усугубит проблемы, лучше начинать новые дела после 23 января.

Надо быть осторожными в путешествиях, и даже в недалеких поездках.

Полнолуние 7 января — астропрогноз для всех знаков Зодиака

Овен

Полнолуние осветит проблемы дома, семьи, недвижимости, и вашего места жительства. Поэтому пересмотрите ваши отношения с семьей, уделите им немного больше времени. Соберитесь за семейным столом, поиграйте в настольные игры. Также энергии полнолуния посодействуют тому, что вы захотите навести уют и прикупить безделушек для своего дома.

Телец

Это полнолуние заставит пересмотреть ваши отношения с близкими родственниками. Попытайтесь провести больше времени с родными, особенно с братьями и сестрами, но ни в коем случае не ссорьтесь с ними, и если возникнет конфликт, попытайтесь сгладить его. Также, вероятно, вам захочется куда-то поехать рассеяться, но все же будьте осторожны с поездками, потому что могут возникнуть проблемы в пути или с билетами.

Близнецы

Полнолуние подсветит тему финансов, самочувствия и самооценки. Возможно, вы получите средства, зарплату, или вам вернут какие-то долги. Полнолуние поможет поразмышлять над своими жизненными ценностями и вашим отношением к самим себе, акцентирует внимание на том, насколько вы себя цените.

Рак

Акценты будут на вас самих, переоценке жизни и поведении в обществе. Возможно, вам захочется изменить имидж, или полностью изменить свой жизненный вектор. Но только планируйте перемены и не делайте ничего кардинального.

Лев

Внимание акцентируется на душевном состоянии. Вы устали и вам нужно накопить энергию, поэтому отдохните, побудьте в тишине и перестаньте на время думать о проблемах. Небольшая прогулка или медитация поможет сбалансировать ваше самочувствие и энергию. А еще это полнолуние откроет какую-то информацию, которая до этого была тайной.

Дева

Все внимание будет уделено теме друзей и планированию новой жизни. Посмотрите на список ваших друзей и знакомых, возможно с кем-то из них вы давно идете разными путями. А если в этот период дружба закончилась, то проанализируйте, для чего в жизни нужен был этот человек, чему он научил, чтобы в следующий раз не наступить на "те же грабли".

Весы

Следует обратить внимание на свою работу, карьеру и социальную реализацию. Полнолуние может осветить проблемы или, наоборот, подарить какие-то возможности в этих темах. Также в этот период вам нужно постараться найти баланс между работой и семьей. Ведь именно зацикленность на работе будет создавать ссоры в семье. А если вам предложат работу, то лучше не раз перечитать рабочий контракт.

Скорпион

Полнолуние акцентирует внимание на мировоззрении, путешествиях, религии и познании мира. Вам может захотеться, или снова вернуться к изучению иностранных языков, или к путешествиям. Также важно выйти за рамки и расширить свои горизонты.

Стрелец

Внимание будет приковано к теме чужих денег, сексу, вашим страхам и интересу к эзотерике. Это время хорошо для возврата долгов или получения доходов от других людей или клиентов. Также могут измениться интимные отношения с вашим партнером, или вам откроется какая-то его/ее тайна. Или, если вы были в тайных отношениях, будьте осторожны, потому что полнолуние может осветить их напоказ для всех окружающих.

Козерог

Для вас будут актуальны темы партнерства и отношений. Это полнолуние поможет вам либо наладить отношения, либо разорвать уже отжившие себя. Некоторые встретят свою любовь. Также в это полнолуние могут завершиться или решиться все судебные вопросы.

Водолей

В этот период вам нужно позаботиться о своем здоровье. Например, наконец-то начать правильно питаться или заняться спортом. Также у вас могут появиться домашние животные. Или могут быть проблемы со здоровьем у ваших домашних питомцев (особенно проблемы с ЖКТ).

Рыбы

Полнолуние акцентирует ваше внимание на любви, детях, творчестве. Это полнолуние может принести хорошую новость о беременности или рождении ребенка. Также свидание, романтика и любовь — это то, что с вами может случиться в этот период. Также обратите внимание на свои творческие идеи, возможно именно сейчас стоит уделить внимание своему хобби.

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