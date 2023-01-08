Венера в Водолее принесет проблемы трем знакам Зодиака

В этот период нас могут ожидать множество негативных мелочей, срывы планов

Космические явления, по мнению астрологов, непосредственно влияют на настроение и жизнь всех знаков Зодиака. К примеру, полнолуние, которое было 7 января, принесло людям множество как хороших, так и плохих изменений. Сейчас поговорим о Венере в знаке Водолей, которое длится с 3 по 26 января этого года.

Как пишут эксперты dailyhoro, Венера уже влияет на представителей каждого из знаков Зодиака, но больше всего негативному влиянию планеты подвержены люди, рожденные под созвездиями Овна, Близнецов и Стрельца.

Овен

Овнам будет очень непросто остаться на плаву, и даже мелкие проблемы будут постоянно появляться практически в каждой сфере. Но астрологи советуют не унывать, ведь каждая неурядица принесет с собой опыт, новые знания. Каким будет этот день для Овна, расскажет гороскоп на сегодня.

Близнецы

Неприятности ждут Близнецов в любви. В этот период налаживать отношения людям этого знака придется самим, без поддержки ночных светил. Первостепенной задачей для Близнецов будет построение планов до конца января. Также лучше не рисковать. Чего ожидать сегодня Близнецам, узнайте в ежедневном гороскопе.

Стрелец

У Стрельцов пойдет на спад жизненная энергия. Им будут тяжело даваться любимые дела, поэтому придется выбрать максимально спокойные проекты. Представители знака встретятся с агрессией окружающих, и могут сами стать менее гибкими в общении. Гороскоп для Стрельца на сегодня читайте на сайте.

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