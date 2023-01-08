Гороскоп на 9 января: день подходит для кардинальных изменений в жизни

Отличный день, интересный и приятный, щедрый на позитивные эмоции.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вам будет свойственно вызывать доверие и позитивные чувства у окружающих. Старые друзья или партнеры окажут вам поддержку в важном деле или в помощи по дому. Сходите на светское мероприятие, неформальную встречу: новые полезные связи очень вам пригодятся.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вам удается хорошо видеть и понимать людей, предсказывать их поведение. Если с партнером в последнее время были сложности в отношениях, то это благоприятный день, чтобы все выяснить и начать новую главу. Проявляйте инициативу, открыто заявляйте о своих желаниях: это позволит получить наилучший результат и укрепить свой авторитет. Отметим, что Тельцов в январе 2023 года ждет "черная полоса".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День подходит для кардинальных изменений в жизни, исполнения давних желаний. У Близнецов будет повышен интерес к необычным вещам или идеям, экстраординарным событиям. К вашему мнению будут прислушиваться даже опытные и старшие товарищи. Старайтесь не делать ошибок.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не переживайте из-за критики или скептических замечаний окружающих, будьте более уверены в своих силах или возможностях. Хорошее время для начала новых дел или проектов, изучения смежных сфер деятельности. Проведите день активно, займитесь спортом. Возможны интересные встречи.

Лев (23 июля — 23 августа)

Проявляйте настойчивость и стойте на своем. 9 января упорство Львов принесет им успех, и поможет продвинуться в делах. Даже если вы резки и прямолинейны в своих замечаниях, окружающие не будут в обиде и это не приведет к какому-либо конфликту. Хорошее время для улаживания домашних вопросов. Кстати, в 2023 году Львы будут купаться в возможностях для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Старайтесь не обращать внимания на мелкие неприятности; они не стоят вашего внимания. Возможно, Девам придется решать прошлые проблемы, которые в этот день вновь напомнят о себе. Больше думайте о будущем, стройте планы, это поможет вернуть оптимистичное настроение и поверить в свои силы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Примените свой опыт, и любая задача будет вам по плечу. Днем вы получите нужную вам информацию. Полезно будет созвониться или встретиться со старыми знакомыми, с которыми вы редко видитесь. Можно пригласить на ужин влиятельных или авторитетных людей: скоро вам пригодится их помощь.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вы можете 9 января удивить окружающих своим нестандартным или новаторским подходом к проблемам. Новое увлечение скоро может стать прибыльным и изменить вашу жизнь. День подходит для начала дальних или заграничных поездок. Не позволяйте себе скучать, иначе вы почувствуете себя несчастным.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День ожидается сложный, но наполненный интересными событиями и встречами. Проявляйте настойчивость, отстаивайте свою позицию в спорах. Ваши инициативы будут поддержаны, смело предлагайте свои решения. Хорошо пройдут встречи единомышленников, занятия спортом в команде или в группе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День откровений, очищения мыслей, размышлений. К творческим людям придет вдохновение, однако для самореализации необходимо уединение. Перспективны связи с популярными уважаемыми людьми, иностранцами, путешественниками. Воспользуйтесь собственным опытом в амурных делах, чтобы понять, чего хочет ваша половинка. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День пройдет хорошо, если вы посвятите его чему-то полезному. Подходит и работа, и домашние дела, и помощь окружающим, и учеба, и творчество – выбор большой. Перспективные планы в личной сфере легко воплотятся в реальность. Некоторые Водолеи восстановят старые связи, помирятся с людьми, с которыми были в ссоре,

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Благоприятный день. Он будет отмечен тенденцией к повышению жизненной энергии, творческих способностей, интуиции. День также хорош для работ по дому и небольшого семейного праздника вечером. Помимо этого в вашей жизни личной может произойти небольшая, но очень заметная перемена.