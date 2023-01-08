Для каких двух знаков Зодиака 2023 год станет переломным в судьбе

Не все изменения будут положительными

Астрологи рассказали, что есть два знака Зодиака, для которых зодиакальным символом 2023 года, Черным Водяным Кроликом, приготовлены судьбоносные моменты.

Ждут как положительные, так и негативные изменения людей, рожденных под созвездиями Овна и Льва. Об этом пишет meta.

Овен

Новый год обещает Овнам жизненные изменения. Это может быть новая интересная работа, новый круг общения, который скоро станет своим. Возможно пополнение в семье, которое кардинально изменит вектор интересов. Однако не стоит переживать, так как судьба все устроит как можно лучше. Чего ожидать сегодня Овну, узнайте в ежедневном гороскопе.

Лев

Год Черного Кролика обещает стать временем для самоутверждения и духовного роста. Астрологи советуют им сразу решить, с кем им быть по дороге. На новом пути судьба подарит Львам возможность для самореализации и воплощения самых заветных мечтаний и планов. Каким будет этот день для Льва, расскажет гороскоп на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, каких двух знаков Зодиака январь 2023 года осчастливит во всех сферах жизни.