"Есть два сценария": астролог назвал даты, когда закончится горячая фаза войны в Украине

Также астролог рассказал, будет ли наступление из Беларуси

Многие астроэксперты отмечают, что военные действия в Украине закончатся весной 2023 года, и астролог Алексей Кириченко считает также. Он отмечает, что именно на весенние месяцы припадет самая горячая фаза войны.

В своем прогнозе на YouTube-канале астролог рассказал, что есть два сценария, когда именно эта активная фаза закончится: оптимистический и пессимистический. Однако, какой бы из них не сработал, победа в любом случае будет за Украиной.

"Война будет, но не такая, как говорит путин. По моим оптимистическим прогнозам, горячая фаза войны закончится в конце марта, по пессимистическому прогнозу — в середине мая", — отметил Кириченко.

Также астроэксперт добавил, что с конца марта до середины мая никакого наступления, особенно из Беларуси, не будет.

Ранее таролог Елена Бюн рассказала, что зимой ВСУ продолжат контрнаступление. В этот период оккупантов ждут провалы. Также по словам астроэксперта, ясновидящего и экстрасенса Хаяла Алекперова мир в Украине наступит в весенние месяцы 2023 года.