Гороскоп на 10 января: кому-то день принесет интересные знакомства, а кому-то романтические сюрпризы

Этот день отлично подойдет для того, чтобы строить долгосрочные планы.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

С самого утра вам будет сложно сосредоточить внимание на работе. Захочется бросить скучные дела и заняться чем-нибудь веселым и приятным. Овнов 10 января ждут необычные знакомства, которые могут перерасти в бурный роман. Вечер проведите в семейном кругу, займитесь общими делами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Проведите день спокойно, без напряжения и по возможности отложите все важные дела на другое время. Начатые 10 января проекты потребуют значительно большего внимания и усердия. Экономнее расходуйте средства, не покупайте ненужных дорогих вещей и постарайтесь не одалживать. К тому же, январь будет купать Тельцов в любви.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благоприятный день. Близнецов ожидают яркие эмоции, приятные неожиданности. Добиться желаемого результата будет легко, особенно если вы проявите некоторую изобретательность и находчивость. Поделитесь с друзьями своими планами: они охотно вас поддержат. Возможно интересное знакомство.

Рак (22 июня — 22 июля)

10 января благодаря хорошему настроению вы легко справитесь со всеми трудностями и добьетесь прекрасных результатов. Не бойтесь просить родных и друзей о помощи. Вечером особенно внимательно следите за своими тратами, есть шанс впустую потратить крупную сумму. Вас ждет романтический сюрприз.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ожидается плодотворный интересный день. Львам следует больше проявлять инициативу, как в рабочих вопросах, так и в личных отношениях. Рассмотрите все предложения: среди них будут выгодные и полезные для вашей карьеры. Если вы были с кем-то в ссоре, то это хороший день, чтобы помириться. К слову, в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вам откроются ответы на давно волнующие проблемы или сложные ситуации. Звезды подскажут, как наилучшим образом выйти из запутанной ситуации. Общение с родными будет позитивным и принесет удовлетворение. Все семейные неурядицы в этот день можно успешно преодолеть и укрепить отношения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вам удастся сделать много важных дел, особенно если эти дела доставляют вам удовольствие. Неприятную работу лучше отложить на другой день. Позитивные новости прибавят вам сил и улучшат настроение. Действуйте креативно, это даст отличный результат. Личные отношения в этот день улучшатся.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Командная работа или совместный проект позволят добиться Скорпионам большего, чем индивидуальная. Друзья могут дать вам ценный совет, к нему стоит прислушаться. Придется менять планы и переносить встречи в течение дня. Также этот день хорош для решения хозяйственных вопросов. Кстати, в январе Скорпиона накроет волной успеха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Этот день как нельзя лучше подходит для любых новых начинаний — как в области карьеры, так и на амурном фронте. Уровень Вашей энергии будет находиться на пике, и Вы сможете значительно приблизиться к осуществлению своих романтических грез. Поэтому не бойтесь ставить перед собой по-настоящему выдающиеся цели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день приблизит вас к реализации плана, который вы уже очень давно себе расписали. Во второй половине дня вас ждут приятные известия. В этот день покупки будут замечательными и качественными, даже онлайн. Однако избегайте дел, которые требуют пристального внимания.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Побалуйте наконец себя приятным отдыхом: просмотром любимого кино, бокалом хорошего вина, сладким и калорийным десертом. Можно делать небольшие покупки, они наверняка окажутся удачными. Не придется жалеть и о деньгах, потраченных на развлечения и поездки. Напомним, 2023 год принесет Водолеям приятные подарки.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День будет необычным, но удачным. Он подойдет для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях. Можно сделать шаг навстречу человеку, который давно вам нравится, или признаться в своих чувствах. Прислушайтесь к интуиции: она обязательно подскажет, как вам следует действовать.