Укр

Гороскоп на 10 января: кому-то день принесет интересные знакомства, а кому-то романтические сюрпризы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гороскоп на 10 января 2023 года
Гороскоп на 10 января 2023 года. Фото Телеграф

Этот день отлично подойдет для того, чтобы строить долгосрочные планы.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

С самого утра вам будет сложно сосредоточить внимание на работе. Захочется бросить скучные дела и заняться чем-нибудь веселым и приятным. Овнов 10 января ждут необычные знакомства, которые могут перерасти в бурный роман. Вечер проведите в семейном кругу, займитесь общими делами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Проведите день спокойно, без напряжения и по возможности отложите все важные дела на другое время. Начатые 10 января проекты потребуют значительно большего внимания и усердия. Экономнее расходуйте средства, не покупайте ненужных дорогих вещей и постарайтесь не одалживать. К тому же, январь будет купать Тельцов в любви.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благоприятный день. Близнецов ожидают яркие эмоции, приятные неожиданности. Добиться желаемого результата будет легко, особенно если вы проявите некоторую изобретательность и находчивость. Поделитесь с друзьями своими планами: они охотно вас поддержат. Возможно интересное знакомство.

Рак (22 июня — 22 июля)

10 января благодаря хорошему настроению вы легко справитесь со всеми трудностями и добьетесь прекрасных результатов. Не бойтесь просить родных и друзей о помощи. Вечером особенно внимательно следите за своими тратами, есть шанс впустую потратить крупную сумму. Вас ждет романтический сюрприз.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ожидается плодотворный интересный день. Львам следует больше проявлять инициативу, как в рабочих вопросах, так и в личных отношениях. Рассмотрите все предложения: среди них будут выгодные и полезные для вашей карьеры. Если вы были с кем-то в ссоре, то это хороший день, чтобы помириться. К слову, в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вам откроются ответы на давно волнующие проблемы или сложные ситуации. Звезды подскажут, как наилучшим образом выйти из запутанной ситуации. Общение с родными будет позитивным и принесет удовлетворение. Все семейные неурядицы в этот день можно успешно преодолеть и укрепить отношения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вам удастся сделать много важных дел, особенно если эти дела доставляют вам удовольствие. Неприятную работу лучше отложить на другой день. Позитивные новости прибавят вам сил и улучшат настроение. Действуйте креативно, это даст отличный результат. Личные отношения в этот день улучшатся.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Командная работа или совместный проект позволят добиться Скорпионам большего, чем индивидуальная. Друзья могут дать вам ценный совет, к нему стоит прислушаться. Придется менять планы и переносить встречи в течение дня. Также этот день хорош для решения хозяйственных вопросов. Кстати, в январе Скорпиона накроет волной успеха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Этот день как нельзя лучше подходит для любых новых начинаний — как в области карьеры, так и на амурном фронте. Уровень Вашей энергии будет находиться на пике, и Вы сможете значительно приблизиться к осуществлению своих романтических грез. Поэтому не бойтесь ставить перед собой по-настоящему выдающиеся цели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день приблизит вас к реализации плана, который вы уже очень давно себе расписали. Во второй половине дня вас ждут приятные известия. В этот день покупки будут замечательными и качественными, даже онлайн. Однако избегайте дел, которые требуют пристального внимания.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Побалуйте наконец себя приятным отдыхом: просмотром любимого кино, бокалом хорошего вина, сладким и калорийным десертом. Можно делать небольшие покупки, они наверняка окажутся удачными. Не придется жалеть и о деньгах, потраченных на развлечения и поездки. Напомним, 2023 год принесет Водолеям приятные подарки.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День будет необычным, но удачным. Он подойдет для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях. Можно сделать шаг навстречу человеку, который давно вам нравится, или признаться в своих чувствах. Прислушайтесь к интуиции: она обязательно подскажет, как вам следует действовать.